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Nisan Faizi Yarın Açıklanıyor: Mahfi Eğilmez'den Faiz Kararı Öncesi Merkez Bankası’na Çağrı

Nisan Faizi Yarın Açıklanıyor: Mahfi Eğilmez'den Faiz Kararı Öncesi Merkez Bankası’na Çağrı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 15:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2025 faiz kararını yarın (17 Nisan Perşembe) açıklayacak. Mart 2025 politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 42.5 olmuştu. Nisan ayı faizinden hemen önce başta Mahfi Eğilmez olmak üzere pek çok ekonomistten Merkez Bankası’na çağrı geldi.

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Nisan ayı faiz kararı için gözler 17 Nisan Perşembe gününe çevrildi.

Nisan ayı faiz kararı için gözler 17 Nisan Perşembe gününe çevrildi.

Merkez Bankası Aralık 2024’te faiz indirimi adımlarını atmıştı. Aralık faiz oranı 8 ay boyunca yüzde 50’de tutulmasının ardından ilk kez yüzde 47.5 olarak açıklanmıştı. Aralık ayından bu yana düzenli olarak indirime gidilen faiz kararı son olarak Mart ayında yüzde 42.5 olarak açıklanmıştı. 

17 Nisan Perşembe günü Nisan 2025 faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor ancak uzmanlara göre faiz yüzde 42.5'te sabit tutulacak. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerden çağrı geldi. Hadi gelin hep birlikte yarın açıklanacak faiz kararına dair kim ne demiş bakalım! 👇

"Merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur."

"Merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur."
twitter.com

'TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır. 

Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek, itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Unutmamak gerekir ki merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur.'

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twitter.com

Mahfi Eğilmez'in mesajını alıntılayan İris Cibre şu mesajı paylaştı:

'Teknik olarak farklı baksam da, piyasa ve beklentiler açısından algı da çok önemli.

Bu açıdan bakıldığında Mahfi Hocam da önemli bir noktaya değiniyor ve haklı.'

"Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek var..."

"Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek var..."
twitter.com

'Yarınki faiz kararı üzerine: 

İki seçenek var:

1) Hiçbir şey yapmamak ve ilerde daha sert tedbirler almak zorunda kalmak.

2) Politika faizini fiili faiz olan %46 civarına çekip, üst bandın esnekliğini korumak. 

Her durumda ekonomi yavaşlar, ama 2. seçenekte daha az yavaşlar.

Yarın Merkez Bankasının 2. seçeneği uygulaması ve Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek ilave adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum.'

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'Bizi dinlemiyorsunuz, eyvallah. Bari Hocamızı dinleyin. Tabelaya oynamayın. Gerçeklerle yüzleşin.'

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'HMB'den umudu keseli zaten epeyce olmuştu ama TCMB'yi sıklıkla alkışlıyor, övüyordum. Son iki gündür yaptığım analizler, aslında TCMB'nin de çok kritik hatalar yaptığını gösteriyor. Nedir onlar?:

Faiz koridoru üst bandını %46'ya çekip, haftalık fonlama yerine gecelik fonlamaya geçmiş olması. Oysa, politika faizini %46 yapıp haftalık fonlamaya devam etmiş olsaydı maliyet bu kadar yüksek (50 milyar dolar) olmayacaktı,

• Kuru 38TL'de tutup patikanın bu seviyeye ulaşmasını beklemek yerine, yeni bir patikaya geçiş yapılmış olsaydı, toplam maliyet yine bu seviyelere ulaşmamış olacaktı...

Demek ki neymiş?: Hocanın favorisi, sınıfın popüler öğrencileri de bazan kötü sınav kağıdı verebiliyormuş ❗😂😂'

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twitter.com

'Fiili politika faizi yüzde 46’da sabit tutulmalıdır.

Repo faizi tekrar politika faizine dönüştürülmeli, faiz koridorunun alt ve üst sınırları yüzde 46 orta noktasına göre yeniden belirlenmelidir.'

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twitter.com

'Faiz için yarın nasıl bir karar çıkar? 

✓İndirimi herhalde kimse aklından geçirmiyordur. 

✓Faizi olduğu gibi bırakmak; sanki en ağır basan olasılık. 

✓Faizi, artırmadan artırmak... Yani şu an zaten uygulamadaki fonlama oranı olan yüzde 46'yı politika faizi yapmak.

✓Politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'nın da üstüne çıkararak piyasayı adeta şoke etmek...

Birinci soru, sizce hangisi yapılır? 

İkinci soru, sizce hangisi yapılmalı?'

Kaynak

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👇
twitter.com

'Gerçekleşlerle yüzleşmemenin bedelini KKM ve NDF' ler ve düşmeyen enflasyon ile ödüyoruz. Fakat hocam anlaşılan onlarda bu durumun içinden çıkamaz halde bulundukları halden bıkmış durumdalar gibi :( . 19 Mart bize bir ayda neler mal oldu ve olacak !..'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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