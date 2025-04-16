Nisan Faizi Yarın Açıklanıyor: Mahfi Eğilmez'den Faiz Kararı Öncesi Merkez Bankası’na Çağrı

Merkez Bankası Aralık 2024’te faiz indirimi adımlarını atmıştı. Aralık faiz oranı 8 ay boyunca yüzde 50’de tutulmasının ardından ilk kez yüzde 47.5 olarak açıklanmıştı. Aralık ayından bu yana düzenli olarak indirime gidilen faiz kararı son olarak Mart ayında yüzde 42.5 olarak açıklanmıştı.

17 Nisan Perşembe günü Nisan 2025 faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor ancak uzmanlara göre faiz yüzde 42.5'te sabit tutulacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerden çağrı geldi. Hadi gelin hep birlikte yarın açıklanacak faiz kararına dair kim ne demiş bakalım! 👇