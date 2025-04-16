Nisan Faizi Yarın Açıklanıyor: Mahfi Eğilmez'den Faiz Kararı Öncesi Merkez Bankası’na Çağrı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2025 faiz kararını yarın (17 Nisan Perşembe) açıklayacak. Mart 2025 politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 42.5 olmuştu. Nisan ayı faizinden hemen önce başta Mahfi Eğilmez olmak üzere pek çok ekonomistten Merkez Bankası’na çağrı geldi.
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Nisan ayı faiz kararı için gözler 17 Nisan Perşembe gününe çevrildi.
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"Merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur."
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"Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek var..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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