onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cildinizin İhtiyacı Olan Nemi Karşılamasını Sağlayacak Ürünler

etiket Cildinizin İhtiyacı Olan Nemi Karşılamasını Sağlayacak Ürünler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 15:01

Nem, cilt için en önemlilerden. Cildiniz için gerekli nemi sağlayamıyorsanız birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Yeterince nemli olmayan ciltler için dışarıdan nem desteği sağlamak önemli. Cildinizin ihtiyacı olan nemi alabileceğiniz ürünler neler biliyor musunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Kuru bir cildiniz varsa nemlendiriciler sizin için ekstra önemli oluyor. Hem yüz hem vücut için kullanılabilen kremin içinde seramid ve hyalüronik asit var. Cildinizi etkin bir şekilde nemlendiren krem cildinize gün boyu nemlilik sağlıyor. Koku içermeyen formüle sahip olduğu için sürdükten sonra sizi rahatsız etmiyor.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Cerave Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Cerave Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Bir önceki krem evde kullanmaya uygunken bu küçük boyu daha çok yanınızda taşımaya uygun. 177 ml'lik boyuyla cildinizi her an nemlendirmenize yardımcı oluyor. Kuru ve çok kuru ciltler için uygun krem sayesinde cildinizin kuruluğunun önüne geçebileceksiniz. Bu kremi hem çocuklar hem yetişkinler için kullanmak mümkün.

Cerave Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

Losyon formundaki nemlendirici jel olduğu için uygulaması çok rahat. 236 ml kapasiteli losyon cildinizi en iyi şekilde nemlendiriyor. Cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayan losyon normal, kuru ve çok kuru ciltler için uygun. Anında emildiği için sürdükten sonra ferah hissediyorsunuz. CeraVe losyonla cildiniz nemi emiyor.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi

CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi

Hafif dokulu formu sürdükten sonra ferah hissetmenizi sağlıyor. 52 ml bu yüz kremiyi çantanıza atıp her yere yanınızda götürebilirsiniz. Parlama karşıtı bakım yapan CeraVe yüz kremi 3 temel seramid, niasinamid ve hyalüronik asit içeriyor. Cildi matlaştırmanın yanında ciltteki sebumu da dengeliyor.

CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi

CeraVe Yenileyen Ayak Kremi

CeraVe Yenileyen Ayak Kremi

Ayaklar en çok kuruyan bölgelerden. O yüzden onlara özel bir nemlendirme şart. Ayaklarınızı nemlendiren CeraVe ayak kremi anında emiliyor. Peeling etkisi sayesinde ayaklarınıza en iyi bakımlardan birini sağlıyor. Kuru ve çok kuru bir cilt tipiniz varsa bu ayak kremini deneyebilirsiniz.

CeraVe Yenileyen Ayak Kremi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CeraVe SPF30 Nemlendirici Yüz Kremi

CeraVe SPF30 Nemlendirici Yüz Kremi

Cildinizi nemlendirirken güneşe karşı da koruyan yüz kremi tam ihtiyacınız olan ürün olabilir. Normal ve kuruya dönük ciltler için ideal bir yüz kremi olan bu ürün yüz ve boyun bölgesi için uygun. Cildinizin doğal nem seviyesini korumaya yardımcı olan CeraVe yüz kremi gözenekleri tıkamıyor.

CeraVe SPF30 Nemlendirici Yüz Kremi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın