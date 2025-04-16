Cildinizin İhtiyacı Olan Nemi Karşılamasını Sağlayacak Ürünler

Kuru bir cildiniz varsa nemlendiriciler sizin için ekstra önemli oluyor. Hem yüz hem vücut için kullanılabilen kremin içinde seramid ve hyalüronik asit var. Cildinizi etkin bir şekilde nemlendiren krem cildinize gün boyu nemlilik sağlıyor. Koku içermeyen formüle sahip olduğu için sürdükten sonra sizi rahatsız etmiyor.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi