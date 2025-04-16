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Öğretmen Ataması Takvimi Belli Oldu: 15 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!

Öğretmen Ataması Takvimi Belli Oldu: 15 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!

MEB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2025 - 15:12

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, '15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır' denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Milli Eğitim Akademisi mezunu olmak üzere toplam 25 bin kadro istihdamı yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Milli Eğitim Akademisi mezunu olmak üzere toplam 25 bin kadro istihdamı yapılacağı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürece ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, 'Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır' ifadelerini kullanıldı.

15 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurusu 21 Nisan'da başlayacak

15 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurusu 21 Nisan'da başlayacak

Açıklamanın devamından şunlar kaydedildi: 'Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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