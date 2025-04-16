Öğretmen Ataması Takvimi Belli Oldu: 15 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak!
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, '15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır' denildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Milli Eğitim Akademisi mezunu olmak üzere toplam 25 bin kadro istihdamı yapılacağı duyurulmuştu.
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15 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurusu 21 Nisan'da başlayacak
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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