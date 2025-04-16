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PlayStation Plus Fiyatlarına Zam Geliyor: İşte Cep Yakacak O Fiyatlar

PlayStation Plus Fiyatlarına Zam Geliyor: İşte Cep Yakacak O Fiyatlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 15:00

PlayStation Plus abonelerinin gelen kutusuna düşen yeni bir e-posta, oyun dünyasını bir kez daha fiyat şoku ile sarstı. Sony, 24 Haziran itibarıyla abonelik ücretlerine büyük bir zam yapacağını duyurdu. Zam oranları neredeyse %56’ya kadar çıkarken, yeni fiyatlar dudak uçuklatacak cinsten. Eğer siz de bu hizmetten faydalanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız, zam gelmeden harekete geçmek isteyebilirsiniz.

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Sony zammı neden şimdi yaptı bilmiyoruz ama oranlara bakınca "keşke biraz daha bekleseydi" dememek elde değil.

Sony zammı neden şimdi yaptı bilmiyoruz ama oranlara bakınca "keşke biraz daha bekleseydi" dememek elde değil.

Sony'nin mevcut abonelere gönderdiği resmi e-posta üzerinden yapılan açıklamaya göre, fiyat artışları 24 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Şu an 2.740 TL olan 12 aylık Deluxe paketin fiyatı, bu tarihten sonra 4.266 TL olacak. Bu da tam %55,69 oranında bir artış demek. 

Aynı şekilde, 12 aylık Extra paketi de 2.340 TL’den 3.645 TL’ye yükselecek ve burada da %55,76’lık bir zamdan söz ediliyor. Yani bir anlamda, Sony’nin artık premium üyelik anlayışı tamamen premium fiyatlarla eşleşmiş durumda.

Diğer paketlerin fiyatı açıklanmadı.

Diğer paketlerin fiyatı açıklanmadı.

Sony şimdilik yalnızca 12 aylık Deluxe ve Extra paketler için zamlı fiyatları açıklamış olsa da bu iki pakette uygulanan %55 civarındaki artış oranı diğer paketlere de uyarlanarak yeni fiyatlar tahmin edilebiliyor. 

Örneğin, şu an 1 aylık Essential paketi 175 TL, bu oranla birlikte fiyatı muhtemelen 273 TL’ye çıkacak. Aynı şekilde 3 aylık Essential, yaklaşık 440 TL’den 685 TL’ye, 12 aylık Essential ise 1.400 TL’den 2.180 TL’ye yükselecek gibi görünüyor.

Sony, 24 Haziran’a kadar mevcut fiyatların geçerli olacağını ve isteyen kullanıcıların bu tarihe kadar aboneliklerini eski fiyattan yenileyebileceğini belirtti.

Sony, 24 Haziran’a kadar mevcut fiyatların geçerli olacağını ve isteyen kullanıcıların bu tarihe kadar aboneliklerini eski fiyattan yenileyebileceğini belirtti.

Bu da demek oluyor ki elinizi çabuk tutarsanız en azından 1 yıl daha zamdan etkilenmeden PlayStation Plus keyfi yaşayabilirsiniz. Özellikle Deluxe paket almak isteyen kullanıcıların şimdiden harekete geçmesinde fayda var çünkü zammın boyutu hiç de küçümsenecek gibi değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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