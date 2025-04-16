PlayStation Plus Fiyatlarına Zam Geliyor: İşte Cep Yakacak O Fiyatlar

Sony'nin mevcut abonelere gönderdiği resmi e-posta üzerinden yapılan açıklamaya göre, fiyat artışları 24 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Şu an 2.740 TL olan 12 aylık Deluxe paketin fiyatı, bu tarihten sonra 4.266 TL olacak. Bu da tam %55,69 oranında bir artış demek.

Aynı şekilde, 12 aylık Extra paketi de 2.340 TL’den 3.645 TL’ye yükselecek ve burada da %55,76’lık bir zamdan söz ediliyor. Yani bir anlamda, Sony’nin artık premium üyelik anlayışı tamamen premium fiyatlarla eşleşmiş durumda.