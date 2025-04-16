PlayStation Plus Fiyatlarına Zam Geliyor: İşte Cep Yakacak O Fiyatlar
PlayStation Plus abonelerinin gelen kutusuna düşen yeni bir e-posta, oyun dünyasını bir kez daha fiyat şoku ile sarstı. Sony, 24 Haziran itibarıyla abonelik ücretlerine büyük bir zam yapacağını duyurdu. Zam oranları neredeyse %56’ya kadar çıkarken, yeni fiyatlar dudak uçuklatacak cinsten. Eğer siz de bu hizmetten faydalanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız, zam gelmeden harekete geçmek isteyebilirsiniz.
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Sony zammı neden şimdi yaptı bilmiyoruz ama oranlara bakınca "keşke biraz daha bekleseydi" dememek elde değil.
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Diğer paketlerin fiyatı açıklanmadı.
Sony, 24 Haziran’a kadar mevcut fiyatların geçerli olacağını ve isteyen kullanıcıların bu tarihe kadar aboneliklerini eski fiyattan yenileyebileceğini belirtti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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