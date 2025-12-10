Picasso Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
Picasso bugün yaşasaydı kesinlikle bir yandan resim yapıp bir yandan kendi dönemlerine özel müzik listeleri hazırlardı. Atölyesinde boya kokusu ve müzik birbirine karışır, ilham bazen bir fırça darbesinden çok bir ezginin kıvılcımıyla gelirdi. Yeri gelir sakin bir melodide derinleşir, yeri gelir ritmi yüksek bir parça ile aklındaki sınırları yıkardı. İşte tam da bu yüzden, Picasso’nun ruhuna en uygun şarkıları bir araya getirip onun hayal dünyasında nasıl bir liste doğacağını eğlenceli bir şekilde kurguladık. Hazırsanız, sanatın ritmine kulak veriyoruz!
1. Miles Davis - So What
2. Igor Stravinsky - The Rite of Spring
3. Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien
4. Manuel de Falla - Danza Ritual del Fuego
5. The Rolling Stones - Paint It, Black
6. David Bowie - Life On Mars?
7. Pink Floyd - Time
8. Daft Punk - Around the World
9. Deep Purple - Smoke on the Water
10. Queen - Killer Queen
11. Ravi Shankar - Raga Jog
