Parlayan Yıldız KATSEYE Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.10.2025 - 20:04

KATSEYE son dönemde adını sıkça duyduğumuz global kız gruplarından biri. Ama sahnede gördüğümüz enerjilerinin arkasında epey ilginç detaylar var. İsim seçimlerinden MTV sahnesine uzanan yolculuklarına kadar birçok sürpriz bilgi gizli!

1. KATSEYE, 120.000'den fazla başvuruyu geride bırakarak seçildi.

HYBE ve Geffen Records'un ortak yapımı olan The Debut: Dream Academy adlı yarışma, dünya çapında 120.000'den fazla başvuru aldı. Bu K-pop'un geleneksel eğitim sistemine dayalı ilk küresel kız grubunun doğuşunu simgeliyor.

2. Grup, ismini nerden almış olabilir?

Grup ismi, ışık altında farklı renkler yansıtan 'cat's eye' (kedi gözü) taşından ilham alıyor. Lara'nın önerisiyle 'KATSEYE' olarak yazılmış, bu da onlara daha stilize bir hava katmış!

3. Grubun ana vokali olan Lara, Michelle Obama'nın kampanyasında yer aldı.

Lara Rajagopalan, Los Angeles doğumlu ve Hint-Sri Lanka kökenli. Ayrıca Michelle Obama'nın Global Girls Alliance kampanyasında yer almış ve bu da onun uluslararası etkisini artırmış.

4. Megan, K-pop dünyasında herkes için cesur sayılabilecek bir adım attı.

Megan Skiendiel, K-pop dünyasında cesur bir adım atarak biseksüel olduğunu açıkladı. Bu da K-pop sahnesinde LGBTQ+ temsili açısından önemli bir anı simgeliyor aslında.

5. Yoonchae, Güney Koreli ama Los Angeles'ta büyüdü.

Yoonchae Jeung, Güney Koreli bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olarak Los Angeles'ta büyüdü. Bu da ona hem Kore hem de Amerikan kültürünü içselleştirme fırsatı sundu. Grup üyeleri epey renkli!

6. KATSEYE, MTV VMA'larında sahne aldı.

2025 MTV Video Müzik Ödülleri'nde 'Gnarly' şarkısıyla sahne alarak büyük bir çıkış yaptılar. Bu çıkış, grubun uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağladı.

7. KATSEYE'nin hayranları "EYEKONS" olarak biliniyor.

Grubun hayran kitlesi, 'EYEKONS' olarak adlandırılıyor. Bu isim aslında grubun ismiyle çok uyumlu ve hayranlar arasında güçlü bir aidiyet duygusu yaratmış. Okunuşu da ikon demek. Gayet havalı!

8. Megan, yarı Singapur-Chinese kökenli.

Megan Skiendiel, Honolulu, Hawaii doğumlu ve yarı Singapur-Chinese kökenli. Grubun kültürel çeşitliliğini daha da zenginleştiren bir detay. Renkli olduklarını söylemiştik!

9. KATSEYE, Y2K modasını sahneye taşıyor.

KATSEYE, Y2K modasını sahneye taşıyarak retro bir hava yaratıyor. Modern müzikler hazırlasalar da sahne kıyafetleri Y2K olduğu için hem retro hem de günümüz havasını taşımayı başarıyorlar.

10. KATSEYE, Netflix belgeseliyle tanındı.

Grubun oluşum süreci, Netflix belgeseli Pop Star Academy: KATSEYE ile belgelendi. Hayranı olsun veya olmasın, KATSEYE hakkında bir şeyler daha bilmek istiyorsanız bu belgeseli izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
