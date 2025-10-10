Parlayan Yıldız KATSEYE Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
KATSEYE son dönemde adını sıkça duyduğumuz global kız gruplarından biri. Ama sahnede gördüğümüz enerjilerinin arkasında epey ilginç detaylar var. İsim seçimlerinden MTV sahnesine uzanan yolculuklarına kadar birçok sürpriz bilgi gizli!
1. KATSEYE, 120.000'den fazla başvuruyu geride bırakarak seçildi.
2. Grup, ismini nerden almış olabilir?
3. Grubun ana vokali olan Lara, Michelle Obama'nın kampanyasında yer aldı.
4. Megan, K-pop dünyasında herkes için cesur sayılabilecek bir adım attı.
5. Yoonchae, Güney Koreli ama Los Angeles'ta büyüdü.
6. KATSEYE, MTV VMA'larında sahne aldı.
7. KATSEYE'nin hayranları "EYEKONS" olarak biliniyor.
8. Megan, yarı Singapur-Chinese kökenli.
9. KATSEYE, Y2K modasını sahneye taşıyor.
10. KATSEYE, Netflix belgeseliyle tanındı.
