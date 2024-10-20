Taklit Yeteneklerine Hayran Kaldığımız Papağanlar Nasıl Oluyor da İnsanlarla Konuşabiliyor?

Papağanlar sosyal hayvanlar olarak insanlarla etkileşimde bulunarak sesleri taklit ederler. Sürekli maruz kaldıkları sözcükleri hafızalarında tutar ve taklit ederler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta papağanların bu sözcüklerin anlamını bilmemeleridir. Onlar sadece duydukları sesleri taklit ederler bu da onların öğrenme yetenekleriyle bağlantılıdır.