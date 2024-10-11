Atların Neden Kusamadığını Hiç Merak Ettiniz mi?

Atların büyüleyici dünyasında bu zarif hayvanların neden kusmadığını hiç merak ettiniz mi? Atlar diğer birçok memeli gibi kusma refleksine sahip olmayan tek hayvanlardır. Bu özellikleri onların evrimsel geçmişlerine ve yaşam biçimlerine derinlemesine bağlı. Gelin bu ilginç durumu daha yakından inceleyelim.

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