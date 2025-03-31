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Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''

Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 13:53

İstanbul Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 'Bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz'' diyen Özel, ''Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muamele yapıldı. Saatlerce ailelerinin bilinmediği yerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su verip size 'yeter' denildi. Kötü sözler, küfürler her bir öğrenci tarafından not ediliyor'' dedi.

Özel ayrıca AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.

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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklamalarda bulunuyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

''Saray aklına, darbeye kalkışanlara, 15 milyon kişi tarafından püskürtülen darbecilere, ne bayramda, ne demokrasi sınırları içinde söylenecek söz bulamıyoruz'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Saray aklına, darbeye kalkışanlara, 15 milyon kişi tarafından püskürtülen darbecilere, ne bayramda, ne demokrasi sınırları içinde söylenecek söz bulamıyoruz'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Bu milletin bayramını zehir edenlere söylenecek uygun söz yoktur. Hak ettikleri sözler bayramlık ağzımızı açtığımızda söyleyeceğimiz sözlerdir. Hepsini bayramın sonrasına, onları rezil edeceğimiz, milletin de artık bunların yüzüne bakmayacağı bir sürece bırakıyoruz. Yalancı şahitlerle ceza peşindeler. Hak ettikleri sözleri bayram sonrası yasal düzeyde vereceğiz.''

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin konuşan Özgür Özel, ''Acımız çok büyük'' dedi.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin konuşan Özgür Özel, ''Acımız çok büyük'' dedi.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Volkan Konak'ın tweet atmasına değinen Özgür Özel, ''Volkan Konak'ı sahnede geçirdiği kalp kriziyle Kıbrıs'ta kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. İlk ayağa kalkan ilk başını kaldıran kişiydi. Bayrağı ilk çekmiş sanatçıdır. Sonra hukuk adalet be demokrasi için omuz omuza veren sanatçılar, imzaları vermeye başladığında, bu metne imza koyması için kendisini arayan arkadaşına, Volkan Konak, 'Ben o metne imzamı değil, kalbini basarım' dedi. Acaba sanatçılardan çıt çıkacak mı derken, bu tweeti atan Konak'ı kaybettik. Acımız çok büyük. Yerini nasıl dolduracağız bilmiyoruz. Ama adını yaşatmak ve onun özlediği Türkiye'yi, gençlerle dost olan doğa ile hayvanlarla dost olan bir Türkiye'ye kavuşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Özel ayrıca kayyum için ilk kez isim verdi. Özel, AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.

Özel ayrıca kayyum için ilk kez isim verdi. Özel, AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'i cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Özel, ''Koğuşlar ağzına kadar dolu. İtirazla serbest bırakılmaları, ilk duruşmaya kadar da içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.

Eylemlerde gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını dile getiren Özel son olarak şunları söyledi: 

''2 genç koymuşsunuz, geri kalan 47 kişi hepimizin dudaklarını uçuklatacak hükümlerle cezaevinde yatanlar. Bu olacak iş değildir. Oradaki gençleri bu psikoloji içinde tutmak doğrudan psikolojik işkencedir. Gerekli başvuruları yaptık, bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Bu öğrencilere ters kelepçe takıldı, saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su veridi. Kötü muameleler, küfürler her bir öğrenci tarafından rapor edildi. Bunun saatlerini yerlerini biliyoruz. Rapor edilen yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın nerede kimler tarafından yapılmış olabileceğini biliyoruz.''

Özel ayrıca AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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