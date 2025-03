Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''

İstanbul Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 'Bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz'' diyen Özel, ''Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muamele yapıldı. Saatlerce ailelerinin bilinmediği yerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su verip size 'yeter' denildi. Kötü sözler, küfürler her bir öğrenci tarafından not ediliyor'' dedi.

Özel ayrıca AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.