Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''
Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''
İstanbul Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 'Bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz'' diyen Özel, ''Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muamele yapıldı. Saatlerce ailelerinin bilinmediği yerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su verip size 'yeter' denildi. Kötü sözler, küfürler her bir öğrenci tarafından not ediliyor'' dedi.
Özel ayrıca AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.
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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB Binası'nda açıklamalarda bulunuyor.
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''Saray aklına, darbeye kalkışanlara, 15 milyon kişi tarafından püskürtülen darbecilere, ne bayramda, ne demokrasi sınırları içinde söylenecek söz bulamıyoruz'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:
Usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin konuşan Özgür Özel, ''Acımız çok büyük'' dedi.
Özel ayrıca kayyum için ilk kez isim verdi. Özel, AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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