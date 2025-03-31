Özgür Özel'den Kayyum İçin İsim! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: ''Gençleri Derhal Serbest Bırakın''

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'i cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Özel, ''Koğuşlar ağzına kadar dolu. İtirazla serbest bırakılmaları, ilk duruşmaya kadar da içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.

Eylemlerde gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını dile getiren Özel son olarak şunları söyledi:

''2 genç koymuşsunuz, geri kalan 47 kişi hepimizin dudaklarını uçuklatacak hükümlerle cezaevinde yatanlar. Bu olacak iş değildir. Oradaki gençleri bu psikoloji içinde tutmak doğrudan psikolojik işkencedir. Gerekli başvuruları yaptık, bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Bu öğrencilere ters kelepçe takıldı, saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su veridi. Kötü muameleler, küfürler her bir öğrenci tarafından rapor edildi. Bunun saatlerini yerlerini biliyoruz. Rapor edilen yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın nerede kimler tarafından yapılmış olabileceğini biliyoruz.''

Özel ayrıca AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını iddia etti.