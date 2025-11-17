onedio
Önce Ankara Sonra İzmir... Tabelaya Asılıp Poz Verme Akımı İstanbul'a Sıçradı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 13:50

Bir sosyal medya paylaşımıyla akım haline gelen ve günümüzün birkaç günde sönümlenen sosyal medya akımlarının aksine haftalardır gündemi meşgul eden meşhur Kızılay tabelasının başına gelenler ulusal medyanın da gündeminde. Gençlerle başlayan ardından her yaştan insanın fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiği Kızılay tabelası ülkenin farklı yerlerine de sıçradı. Bu kez adres İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tarihi Galata Kulesi'nin gösteren tabela oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinin önemli noktalarından Kennedy Caddesi'ndeki Kızılay tabelası günlerdir ziyaretçilerin uğrak noktası.

Tabela söküldü, tahrip edildi, üçüncüsü yerleştirildi, belediye barfiks demiri astı derken hemen hemen her yerde görülen basit bir yol tabelası fenomene dönüştü. Siyasi partiler bile gençlik kolları için bu tabelanın önünde üye toplamaya çalıştı.

Tabii İstanbullu gençler de bu garip akımı megakentte sürdürmeye başladı.

Akım geçtiğimiz günlerde İzmir'de de yapılmıştı.

Alsancak'ta bulunan ve limanı işaret eden tabelaya asılıp poz verenler olmuştu.

