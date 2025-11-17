Önce Ankara Sonra İzmir... Tabelaya Asılıp Poz Verme Akımı İstanbul'a Sıçradı
Bir sosyal medya paylaşımıyla akım haline gelen ve günümüzün birkaç günde sönümlenen sosyal medya akımlarının aksine haftalardır gündemi meşgul eden meşhur Kızılay tabelasının başına gelenler ulusal medyanın da gündeminde. Gençlerle başlayan ardından her yaştan insanın fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiği Kızılay tabelası ülkenin farklı yerlerine de sıçradı. Bu kez adres İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tarihi Galata Kulesi'nin gösteren tabela oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinin önemli noktalarından Kennedy Caddesi'ndeki Kızılay tabelası günlerdir ziyaretçilerin uğrak noktası.
Tabii İstanbullu gençler de bu garip akımı megakentte sürdürmeye başladı.
Akım geçtiğimiz günlerde İzmir'de de yapılmıştı.
