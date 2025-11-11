onedio
Ankara'daki Kızılay Tabelası Akımı İzmir'e de Sıçradı

Ankara'daki Kızılay Tabelası Akımı İzmir'e de Sıçradı

Oğuzhan Kaya
11.11.2025 - 23:37

Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısının Ankara'da Kennedy Caddesi'nde 'En Ankara Fotoğrafım' akımına Kızılay tabelasına asılarak çektirdiği fotoğraf son zamanların en ilginç akımlarından birine yol açtı. Binlerce Ankaralı genç tabela önünde fotoğraf çektirdi, metrelerce kuyruk oluşturdu, hatta tabela başkentin uğrak noktalarından biri haline geldi. Akım İzmir'de de devam etti. İzmirli gençler Alsancak'ta benzer pozları verdi.

Kordonu işaret eden tabela bu yeni akımın kahramanı oldu 📹

Kızılay tabelası akımı nedir?

Kızılay tabelası akımı nedir?

İnsanlar Ankara'ya dair fotoğraflarını biraz da retro efektler yardımıyla ve Ankara'nın da genel atmosferiyle birleştirerek paylaşıyor. Bir kullanıcı da bu akıma katılarak Kızılay tabelasına asılarak bir poz verdi. Bu poz da günlerdir bitmeyen bir akıma dönüştü.

