Ankara'daki Kızılay Tabelası Akımı İzmir'e de Sıçradı
Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısının Ankara'da Kennedy Caddesi'nde 'En Ankara Fotoğrafım' akımına Kızılay tabelasına asılarak çektirdiği fotoğraf son zamanların en ilginç akımlarından birine yol açtı. Binlerce Ankaralı genç tabela önünde fotoğraf çektirdi, metrelerce kuyruk oluşturdu, hatta tabela başkentin uğrak noktalarından biri haline geldi. Akım İzmir'de de devam etti. İzmirli gençler Alsancak'ta benzer pozları verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kordonu işaret eden tabela bu yeni akımın kahramanı oldu 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılay tabelası akımı nedir?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın