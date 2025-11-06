Ankaralı Gençlerin Uğrak Yeri Kızılay Tabelasının Son Hali Görüntülendi
'En Ankara Fotoğrafım' akımıyla başlayan tabelaya asılarak poz verme çılgınlığı devam ediyor. Bu akımın kurbanı da Kennedy Caddesi üzerinde yer alan bir yol tabelası. Gençlerin asılarak poz verdiği Kızılay tabelası boyandı, söküldü, yenisi takıldı, polis korumasına girdi, başına gelmeyen kalmadı. Yenisi takılan tabelanın son hali görüntülendi.
Son haftalarda bir sosyal medya akımının nerelere geldiğine şahit olduk.
Tabelanın son hali ise böyle görüntülendi.
Son olarak da belediye tarafından bir barfiks demiri eklendi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Biz gerçekten Ortadoğuluyuz. Bu millet anca çok ciddi ceza ve yaptırımlarla insan olabilir.
o zamanda devlete para lazım derler birader lkjdşaklşajş
Belediye .,,. süper çözüm 👍🏻
😡😡😡