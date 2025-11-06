onedio
Ankaralı Gençlerin Uğrak Yeri Kızılay Tabelasının Son Hali Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 09:18

'En Ankara Fotoğrafım' akımıyla başlayan tabelaya asılarak poz verme çılgınlığı devam ediyor. Bu akımın kurbanı da Kennedy Caddesi üzerinde yer alan bir yol tabelası. Gençlerin asılarak poz verdiği Kızılay tabelası boyandı, söküldü, yenisi takıldı, polis korumasına girdi, başına gelmeyen kalmadı. Yenisi takılan tabelanın son hali görüntülendi.

Son haftalarda bir sosyal medya akımının nerelere geldiğine şahit olduk.

Kızılay tabelasına asılarak poz vermenin sadece bir trend mi yoksa eylemsiz oldukları için eleştirilen Z kuşağının pasif direnişi mi olduğu tartışıladursun tabelanın başına gelmeyen kalmadı. Söküldü, yenisi takıldı, tekrar zarar gördü.

Tabelanın son hali ise böyle görüntülendi.

İkinci kez takılan tabelanın üzerine kısa sürede yazılan yazılar daha da arttı ve tabelalığı tabelalıktan çıkardı.

Son olarak da belediye tarafından bir barfiks demiri eklendi.

Olayın özeti için göz atabilirsiniz 👀

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Fırat B.

Biz gerçekten Ortadoğuluyuz. Bu millet anca çok ciddi ceza ve yaptırımlarla insan olabilir.

okisi

o zamanda devlete para lazım derler birader lkjdşaklşajş

moonlight

Belediye .,,. süper çözüm 👍🏻

keditopu

😡😡😡