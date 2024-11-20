Okyanusya'da Yer Alan Samoa Adası Neden 30 Aralık 2011'i Es Geçmişti?
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Okyanusya'da Yer Alan Samoa Adası Neden 30 Aralık 2011'i Es Geçmişti?
Samoa Adası'nda bir sabah takvimler 29 Aralık'ı gösteriyordu, ancak oradaki insanlar ertesi güne gözlerini 31 Aralık'a açtı. Bu durum, sadece bir takvim hatası gibi görünse de aslında bilinçli bir kararın sonucuydu. 30 Aralık tamamen atlandı, sanki tarihten silinmiş gibiydi. Peki, bir ülke neden bir günü yok saymayı tercih eder? İşte Samoa’nın bu radikal adımının ardında yatan hikaye ve kritik nedenleri...
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Bu ilginç kararın temelleri, Samoa’nın coğrafi ve tarihî geçmişine dayanıyor. 1900 yılında Almanların kolonisi olan ada, o dönemde önemli ekonomik gelişmeler yaşadı. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında, Almanya’nın çekilmesiyle ada Yeni Zelanda’nın kontrolüne geçti.
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Samoa, 1961 yılında bağımsızlığını kazansa da kültürel ve politik bağlarını Yeni Zelanda ve Avustralya ile sıkı tutmaya devam etti.
Fakat Samoa’nın bir sorunu vardı: uluslararası tarih çizgisine yakın konumu. Bu çizgi, zaman dilimlerinin birbirinden ayrıldığı noktayı belirliyor.
Samoa, tarih çizgisinin batısında yer almasına rağmen, Greenwich Ortalama Zamanı’ndan (GMT) 11 saat geride kalmayı tercih ederek ABD ile daha uyumlu bir saat düzenine sahipti.
Bu düzen, Samoa’nın ABD ile ticaret yapmasını kolaylaştırıyordu ancak Yeni Zelanda ve Avustralya gibi bölgesel ticaret ortaklarıyla sorunlar yaratıyordu.
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Tarih 2011’e geldiğinde, Samoa’nın en büyük ticaret ortakları Yeni Zelanda ve Avustralya olmuştu. Ancak zaman farkı yüzünden bu ülkelerle haftada yalnızca üç iş günü örtüşebiliyordu.
Samoa Başbakanı Tuila’epa Sailele Malielegaoi, sorunu çözmek için radikal bir karar aldı: Samoa’nın zaman dilimini değiştirmek.
29 Aralık 2011’in gece yarısından sonra saatler 30 Aralık’ı tamamen atlayarak doğrudan 31 Aralık’a ayarlandı. Böylece ada, 23 saatlik bir zaman dilimi değişikliğiyle Yeni Zelanda’nın saatine bir saatlik mesafeye geldi.
Bu adım, Samoa’yı hem ekonomik hem de kültürel olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’ya daha da yakınlaştırdı. Öyle ki Samoa artık bu ülkelerle neredeyse tamamen senkronize bir şekilde ticaret yapabiliyor.
Samoa halkı, bu özel günü kaybetti ancak ticaret ve ekonomik iş birliği açısından kazançlı çıktı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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