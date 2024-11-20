Okyanusya'da Yer Alan Samoa Adası Neden 30 Aralık 2011'i Es Geçmişti?

Samoa Adası'nda bir sabah takvimler 29 Aralık'ı gösteriyordu, ancak oradaki insanlar ertesi güne gözlerini 31 Aralık'a açtı. Bu durum, sadece bir takvim hatası gibi görünse de aslında bilinçli bir kararın sonucuydu. 30 Aralık tamamen atlandı, sanki tarihten silinmiş gibiydi. Peki, bir ülke neden bir günü yok saymayı tercih eder? İşte Samoa’nın bu radikal adımının ardında yatan hikaye ve kritik nedenleri...

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