onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Oğuzhan Sarıgöl İsimli İçerik Üreticisi Tek Bir Video Üzerinden Konum Buldu

Oğuzhan Sarıgöl İsimli İçerik Üreticisi Tek Bir Video Üzerinden Konum Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2025 - 16:39

İçerik Devam Ediyor

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) gazeteciler, emniyet mensupları gibi kişilerce bir yerin, bir olayın aydınlatılmasında veya bir kişinin bulunmasında kullanılan etkili bir yöntem. Tabii bunu hobi olarak veya içerik üretmek için yapan konum meraklıları da var. Oğuzhan Sarıgöl isimli içerik üreticisi ise takipçilerinden gelen görüntülerin konumlarının nerede olduğunu buluyor. Bir takipçisi konum dedektifine bir video attı. Hatta 'şaşırtmacalı' olsun diye ilk saniyelerde 34 yani İstanbul plakalı bir aracı kadraja soktu ama Sarıgöl adresi adeta iğneyle kuyu kazarak buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler;

93 bin beğeni alan paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.

93 bin beğeni alan paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın