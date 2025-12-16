Oğuzhan Sarıgöl İsimli İçerik Üreticisi Tek Bir Video Üzerinden Konum Buldu

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) gazeteciler, emniyet mensupları gibi kişilerce bir yerin, bir olayın aydınlatılmasında veya bir kişinin bulunmasında kullanılan etkili bir yöntem. Tabii bunu hobi olarak veya içerik üretmek için yapan konum meraklıları da var. Oğuzhan Sarıgöl isimli içerik üreticisi ise takipçilerinden gelen görüntülerin konumlarının nerede olduğunu buluyor. Bir takipçisi konum dedektifine bir video attı. Hatta 'şaşırtmacalı' olsun diye ilk saniyelerde 34 yani İstanbul plakalı bir aracı kadraja soktu ama Sarıgöl adresi adeta iğneyle kuyu kazarak buldu.
İşte o görüntüler;
93 bin beğeni alan paylaşıma yorumlar da eksik olmadı.
