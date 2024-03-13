Görüş Bildir
Haberler
Video
ODTÜ'de Okuyan Öğrenciler Aylık Ne Kadar Harcıyor?

ODTÜ'de Okuyan Öğrenciler Aylık Ne Kadar Harcıyor?

ODTÜ Öğrenci yurt ücretleri
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:30

İçerik Devam Ediyor

Enflasyon ve döviz kuru nedeniyle her şeyin hemen hemen her gün zamlandığı ülkemizde ailelerin çocuklarını üniversite okutmaları da günden güne zorlaşıyor. Öğrencilerin üniversitede okurken masrafları her gün artarken ODTÜ'de okuyan gençler de aylık ne kadar harcadıklarını açıkladılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"@ataberkmusaoglu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, ODTÜ'de okuyan öğrencilere aylık ne kadar harcadıklarını sordu.

"@ataberkmusaoglu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, ODTÜ'de okuyan öğrencilere aylık ne kadar harcadıklarını sordu.

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan ODTÜ'de okuyan öğrencilerden kimisi, aylık masrafı için 5-5.500 TL derken, kimi öğrenci ise 10-15.000 TL arası dedi.

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan ODTÜ'de okuyan öğrencilerden kimisi, aylık masrafı için 5-5.500 TL derken, kimi öğrenci ise 10-15.000 TL arası dedi.

İşte o video: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın