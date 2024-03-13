ODTÜ'de Okuyan Öğrenciler Aylık Ne Kadar Harcıyor?

Enflasyon ve döviz kuru nedeniyle her şeyin hemen hemen her gün zamlandığı ülkemizde ailelerin çocuklarını üniversite okutmaları da günden güne zorlaşıyor. Öğrencilerin üniversitede okurken masrafları her gün artarken ODTÜ'de okuyan gençler de aylık ne kadar harcadıklarını açıkladılar.
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"@ataberkmusaoglu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, ODTÜ'de okuyan öğrencilere aylık ne kadar harcadıklarını sordu.
Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan ODTÜ'de okuyan öğrencilerden kimisi, aylık masrafı için 5-5.500 TL derken, kimi öğrenci ise 10-15.000 TL arası dedi.
İşte o video: 👇
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