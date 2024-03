ODTÜ'de Okuyan Öğrenciler Aylık Ne Kadar Harcıyor?

Enflasyon ve döviz kuru nedeniyle her şeyin hemen hemen her gün zamlandığı ülkemizde ailelerin çocuklarını üniversite okutmaları da günden güne zorlaşıyor. Öğrencilerin üniversitede okurken masrafları her gün artarken ODTÜ'de okuyan gençler de aylık ne kadar harcadıklarını açıkladılar.