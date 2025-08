O Seni Hiç Sevmedi mi?

Bir aşk hikayesi, belki de en eski hikaye türlerinden biri. Ama bu hikaye farklı, çünkü bu hikaye onun hikayesi. Her zaman, her yerde, her durumda. Belki de bu, onun en büyük sırrıydı. Onun gözlerinde sen vardın, her zaman. Her bakışında, her gülüşünde, her sözünde. Seni görmek için uyanıyordu her sabah. Seni düşünmek için geceleri uykusuz kalıyordu. Seninle olmak için her şeyi göze alıyordu. Evet, o seni hep çok sevmiş. Belki de sen bunu hiç fark etmedin. Belki de onun bu sevgisini hiç anlamadın. Ama o, bunu hiç umursamadı. Çünkü o, seni sevmekten asla vazgeçmedi.