O Seni Hiç Sevmedi mi?
Bazen bir bakış, bir kelime ya da sadece bir sessizlik her şeyi sorgulatır. “Gerçekten sevdi mi, yoksa ben mi kendimi kandırdım?” diye düşünürken bulursun kendini. Bu test, yaşadığın ilişkiye bir adım geri çekilip bakmanı sağlayacak. Belki bazı şeyleri fark edeceksin, belki de zaten hissettiklerine bir isim koyacaksın. Dürüst olman gereken tek şey kendin. Çünkü bazen cevaplar karşımızdakinde değil, bizim görmezden geldiklerimizde saklıdır.
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1. Sana dair önemli günleri (doğum günü, yıl dönümü vs.) sık sık unutur muydu?
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2. Küçük şeyleri bahane ederek ayrılır veya ara vermeyi teklif eder miydi?
3. Seni alesiyle ya da yakın arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçındı mı?
4. İlişkinde hep sen mi çaba gösterdin?
5. Sana karşı sabırsız, sıkılgan ya da tahammülsüz müydü?
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6. Seni başkalarıyla kıyasladığı oldu mu?
7. Seni değiştirmeye çalıştı mı?
8. Onun yanında kendini sık sık yalnız ya da değersiz hissettin mi?
9. Yanındayken çok fazla telefonla ilgileniyor mu?
10. Son olarak seni eski sevgilileriyle kıyasladığı oldu mu?
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O seni hiç sevmemiş!
O seni hep çok sevmiş!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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