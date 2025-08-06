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O Seni Hiç Sevmedi mi?

O Seni Hiç Sevmedi mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.08.2025 - 14:01

Bazen bir bakış, bir kelime ya da sadece bir sessizlik her şeyi sorgulatır. “Gerçekten sevdi mi, yoksa ben mi kendimi kandırdım?” diye düşünürken bulursun kendini. Bu test, yaşadığın ilişkiye bir adım geri çekilip bakmanı sağlayacak. Belki bazı şeyleri fark edeceksin, belki de zaten hissettiklerine bir isim koyacaksın. Dürüst olman gereken tek şey kendin. Çünkü bazen cevaplar karşımızdakinde değil, bizim görmezden geldiklerimizde saklıdır.

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1. Sana dair önemli günleri (doğum günü, yıl dönümü vs.) sık sık unutur muydu?

2. Küçük şeyleri bahane ederek ayrılır veya ara vermeyi teklif eder miydi?

3. Seni alesiyle ya da yakın arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçındı mı?

4. İlişkinde hep sen mi çaba gösterdin?

5. Sana karşı sabırsız, sıkılgan ya da tahammülsüz müydü?

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6. Seni başkalarıyla kıyasladığı oldu mu?

7. Seni değiştirmeye çalıştı mı?

8. Onun yanında kendini sık sık yalnız ya da değersiz hissettin mi?

9. Yanındayken çok fazla telefonla ilgileniyor mu?

10. Son olarak seni eski sevgilileriyle kıyasladığı oldu mu?

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O seni hiç sevmemiş!

Bir aşk hikayesinin en acı yanı, belki de gerçekle yüzleşmek, gerçek ki o ki, o seni hiç sevmemiş. Bu gerçeği kabul etmek, kalbini sıkıca kavrayan buz gibi bir el gibi. Bir an düşün, her anını onunla geçirdin, her gülüşünü, her bakışını hafızana kazıdın. Onunla paylaştığın her anı, her mutluluğu, her hüznü özenle sakladın kalbinin en derin köşelerinde. Ancak şimdi, tüm bu anılar, tüm bu duygular, bir anda anlamsızlaşıyor. Çünkü gerçek bu; o seni hiç sevmemiş. Belki de her şeyi göz ardı ettin, belki de sevdiğin için görmek istemedin. Ama artık gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Onun soğuk tavırları, ilgisizliği, seninle geçirdiği zamanları sanki bir görevmiş gibi görmesi... Tüm bunlar aslında birer işaretti. Ama sen, aşkın kör kuyusunda, bu işaretleri görmek istemedin.

O seni hep çok sevmiş!

Bir aşk hikayesi, belki de en eski hikaye türlerinden biri. Ama bu hikaye farklı, çünkü bu hikaye onun hikayesi.  Her zaman, her yerde, her durumda. Belki de bu, onun en büyük sırrıydı. Onun gözlerinde sen vardın, her zaman. Her bakışında, her gülüşünde, her sözünde. Seni görmek için uyanıyordu her sabah. Seni düşünmek için geceleri uykusuz kalıyordu. Seninle olmak için her şeyi göze alıyordu. Evet, o seni hep çok sevmiş. Belki de sen bunu hiç fark etmedin. Belki de onun bu sevgisini hiç anlamadın. Ama o, bunu hiç umursamadı. Çünkü o, seni sevmekten asla vazgeçmedi.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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