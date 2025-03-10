O Doğru Kişi mi?

Maalesef, bu ilişki sana aradığın huzuru, mutluluğu ve güveni vermiyor gibi görünüyor. Bir ilişkinin temel taşları olan sevgi, saygı ve güven, bu ilişki içinde tam olarak yerini bulamamış. Belki başlangıçta heyecanlı ve tutkulu bir ilişki gibi görünüyordu, ancak zamanla aranızdaki uyumsuzluklar daha belirgin hale gelmiş olabilir. Birbirinize olan güven eksikliği, sürekli tartışmalar ve çözülemeyen sorunlar, ilişkinin sağlıksız olduğunu ve seni yıprattığını gösteriyor. Onun yanında kendini rahat, özgüvenli ya da değerli hissetmiyorsun ve bu, ilişkinin sürdürülebilir olmadığını işaret ediyor olabilir. Zaman zaman kendini bu ilişkiye fazla kaptırmış olabilirsin, ancak partnerin sana hak ettiğin ilgi ve özeni göstermiyor olabilir. Bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için karşılıklı sevgi ve saygı esastır. Eğer kendini sürekli olarak değersiz, küçümsenmiş ya da yetersiz hissediyorsan, bu ilişki seni ileriye değil, geriye götürüyor demektir. Gelecek planlarınızın uyuşmaması, iletişim eksiklikleri ve sürekli stres altında hissetmek, bu ilişkinin sana zarar verdiğini düşündürebilir. Hayatında seni daha çok motive edecek, destekleyecek ve gerçekten değer veren biriyle olmayı hak ediyorsun. Kendine ve mutluluğuna öncelik vermek, sağlıksız bir ilişkiden çıkmak için cesaret toplamak uzun vadede sana daha iyi hissettirecektir. Bu ilişkiyi gözden geçirip, kendin için en doğru kararı vermenin zamanı gelmiş olabilir. Eğer bu ilişki seni mutsuz ediyorsa, seni yıpratıyorsa ve artık bir çözüm bulamıyorsan, kendini özgürleştirmek için bir adım atmalısın. Sağlıklı bir ilişki, seni destekleyen, büyüten ve mutlu eden bir bağ olmalıdır. Eğer bu ilişki sana bunu vermiyorsa, gelecekte kendin için daha iyi bir yol bulabileceğine inanmalısın. Kendi değerini bil ve seni gerçekten mutlu edecek birini bulma yolunda ilerle!