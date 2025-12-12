onedio
O Dizinin Yeni İsminden Evrim Akın'ın Programdan Çıkarılmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 00:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da sonunda beklenen an geldi.

16 eski yarışmacının geri dönüşüyle başlayan MasterChef Türkiye Altın Kupa'da jüri üyesi şefler ilk kaşığı attı. Kerem ve Sergen'in yarıştığı etapta Mehmet Şef ikiliden birine kaşık attı. Peki, MasterChef'te kaşık Sergen'e mi yoksa Kerem'e mi gitti?

Detaylar:

Dizi sektöründeki bütçe yetersizliği nedeniyle pek çok dizi iptal ediliyor.

Kanalların yeni yıl için dizi hazırlığı devam ediyor. Pek çok kanal dizi projelerini iptal ederken ATV'nin Liliyar dizisinin sete çıkmasına çok az bir zaman kaldı. İlk ismi 'Liliyar' olarak duyurulan dizinin ismi değişti. Peki, yeni dizinin ismi ne oldu?

Detaylar:

Son dönemde sette yaşanan kaotik olaylarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim geri dönüyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakteriyle çok sevilen Yiğit Kirazcı, diziye 2. sezon finalinde veda etmişti. Yiğit Kirazcı'nın ayrılığıyla beraber Nursema karakterinin bir aşk hikayesi daha buruk sonlanırken Kirazcı'nın geri döneceği açıklandı. Ünlü oyuncu, diziye geri dönüşü hakkında ilk kez konuştu.

Detaylar:

Ekranların sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show'un son bölümü yine çok sevildi.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, programın son bölümündeki bir skece o kadar fazla güldü ki masadan düştü. Ali Sunal'ın gülmekten yere düştüğü o anlar kısa sürede gündeme oturdu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi üzmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun dizideki işine senarist ve yapım şirketi tarafından son verilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde rol alan Taşçıoğlu, dizinin finalinin ardından yaptığı paylaşıma gelen yorumla neye uğradığını şaşırdı.

Detaylar:

ATV’de başlayacak olan Baba Yapım imzalı Liliyar dizisinin cast seçimleri devam ediyor.

Son iki gündür dizinin oyuncu kadrosuna dair seri bir şekilde açıklamalar yapıldı. Dün başrol kadın ve erkek oyuncular duyuruldu. Bugünse ekibe ünlü bir oyuncunun daha katıldığı duyuruldu.

Detaylar:

Televizyon kanallarının 2026 projeleri raflardan çıktı.

Televizyon kanallarının 2026 projeleri raflardan çıktı.

Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Televizyon kanalları 2026 yılı için hazırlıklarına devam ederken yılbaşı sonrasında yayınlanacak diziler için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Peki, diziler arka arkaya iptal olurken 2026'da hangi diziler yayınlanacak?

Detaylar:

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yeni projesi olan A.B.İ. için hazırlıklar devam ediyor.

Duyurulduğundan bu yana izleyicinin beklentisini yükselten dizi için ekip sıkı çalışıyor. İlk aşama için çekimlerin ne zaman sonlanacağı ve ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusuyken beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin yönetmeni Taylan Biraderler’di ancak yerine Cem Karcı’nın geldiği duyurulmuştu. 

Dizinin oyuncusu Serkay Tütüncü de magazin muhabirleriyle sohbet ederken diziye dair konuştu ve çekimlerin yeniden yapıldığını söylemesiyle dikkat çekti.

Detaylar:

Yıllar önce Bez Bebek’te canlandırdığı “Nana” karakteriyle çocukların, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla da evlere konuk olmayı sevenlerin gönlüne giren Evrim Akın, uzun süredir televizyonun en tanıdık yüzlerinden biri.

Eski rol arkadaşı Asena Keskinci ile Evrim Akın hakkındaki tartışmalar sürerken gözler doğal olarak Evrim Akın’ın yıllardır yüzü olduğu “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına çevrildi. Ünlülerin evlerine girip dekorasyon ve sohbet şeklinde ilerleyen program, Kanal D’nin pazar klasiği hâline gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, programın adının “Pazar Gezmesi” olarak güncellendiği, afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi.

Detaylar:

