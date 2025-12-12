onedio
Yönetmen Değişmişti: Serkay Tütüncü A.B.İ. Dizisi Hakkında Konuştu

Yönetmen Değişmişti: Serkay Tütüncü A.B.İ. Dizisi Hakkında Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2025 - 15:37

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yeni projesi olan A.B.İ. için hazırlıklar devam ediyor. Duyurulduğundan bu yana izleyicinin beklentisini yükselten dizi için ekip sıkı çalışıyor. İlk aşama için çekimlerin ne zaman sonlanacağı ve ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusuyken beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin yönetmeni Taylan Biraderler’di ancak yerine Cem Karcı’nın geldiği duyurulmuştu. 

Dizinin oyuncusu Serkay Tütüncü de magazin muhabirleriyle sohbet ederken diziye dair konuştu ve çekimlerin yeniden yapıldığını söylemesiyle dikkat çekti. Gelin önce röportajı izleyelim…

İşte Serkay Tütüncü’nün A.B.İ açıklaması 👇

Kenan İmirzalıoğlu’nun çekimleri beğenmediği ve yönetmenin değiştiği iddia edilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun çekimleri beğenmediği ve yönetmenin değiştiği iddia edilmişti.

İddialar yalnızca sosyal medyada yer almış, herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Serkay Tütüncü’nün çekilen sahneleri tekrar çektiklerini dile getirmesiyle sosyal medyadaki iddialar yeniden gündeme geldi. Kimi kullanıcılar çekilen sahnelerin yenilenmesiyle, “demek ki beğenmeme iddiaları doğruymuş” yorumlarını dile getirdi.

