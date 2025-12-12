Yönetmen Değişmişti: Serkay Tütüncü A.B.İ. Dizisi Hakkında Konuştu
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yeni projesi olan A.B.İ. için hazırlıklar devam ediyor. Duyurulduğundan bu yana izleyicinin beklentisini yükselten dizi için ekip sıkı çalışıyor. İlk aşama için çekimlerin ne zaman sonlanacağı ve ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusuyken beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin yönetmeni Taylan Biraderler’di ancak yerine Cem Karcı’nın geldiği duyurulmuştu.
Dizinin oyuncusu Serkay Tütüncü de magazin muhabirleriyle sohbet ederken diziye dair konuştu ve çekimlerin yeniden yapıldığını söylemesiyle dikkat çekti. Gelin önce röportajı izleyelim…
İşte Serkay Tütüncü’nün A.B.İ açıklaması 👇
Kenan İmirzalıoğlu’nun çekimleri beğenmediği ve yönetmenin değiştiği iddia edilmişti.
