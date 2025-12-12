NOW Dizisi Maçı Geçti: 11 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
11 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ekrandaydı, Show TV’de ise Veliaht’ın yeni bölümü vardı. MasterChef, Müge Anlı, Esra Erol da reyting sıralamalarında öne çıktı. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de maçı vardı. Peki ya dolu dolu geçen günün birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…
NOW’da yayınlanan Halef dizisi 11 Aralık Perşembe reyting sonuçlarında Total’in birincisi oldu.
Perşembe gününün bir diğer dizisi olan Veliaht da düşüş yaşadı.
