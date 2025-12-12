NOW Dizisi Maçı Geçti: 11 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Maç akşamları televizyonda dizilerin pek şansı olmuyor aslında. Genel olarak tablolara bakıldığında maçların tüm kategorilerde zirveye yerleştiğini görüyoruz. Ancak Halef, geçtiğimiz akşam Fenerbahçe maçını geçerek Total’de zirvedeydi. AB ve ABC1’de ise ikinci sıradaydı. Yine de oranlar açısından diğer haftalara kıyasla düşüşteydi.

Fenerbahçe’nin maçı Total’de ikinci oldu. AB ve ABC1 listelerinde ise birinciydi.