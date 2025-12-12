onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW Dizisi Maçı Geçti: 11 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

NOW Dizisi Maçı Geçti: 11 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2025 - 10:52

11 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ekrandaydı, Show TV’de ise Veliaht’ın yeni bölümü vardı. MasterChef, Müge Anlı, Esra Erol da reyting sıralamalarında öne çıktı. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de maçı vardı. Peki ya dolu dolu geçen günün birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW’da yayınlanan Halef dizisi 11 Aralık Perşembe reyting sonuçlarında Total’in birincisi oldu.

NOW’da yayınlanan Halef dizisi 11 Aralık Perşembe reyting sonuçlarında Total’in birincisi oldu.

Maç akşamları televizyonda dizilerin pek şansı olmuyor aslında. Genel olarak tablolara bakıldığında maçların tüm kategorilerde zirveye yerleştiğini görüyoruz. Ancak Halef, geçtiğimiz akşam Fenerbahçe maçını geçerek Total’de zirvedeydi. AB ve ABC1’de ise ikinci sıradaydı. Yine de oranlar açısından diğer haftalara kıyasla düşüşteydi.

Fenerbahçe’nin maçı Total’de ikinci oldu. AB ve ABC1 listelerinde ise birinciydi.

Perşembe gününün bir diğer dizisi olan Veliaht da düşüş yaşadı.

Perşembe gününün bir diğer dizisi olan Veliaht da düşüş yaşadı.

Total’de 7., AB’de 4., ABC1’de ise 5. oldu. Show TV’de ekranlara gelen dizi hikayesi ve kadrosuyla aslında sevilen projelerden olmuştu. Ancak reyting sıralamalarında pek de beklentiyi karşılayan sonuçlar alamadı. 

MasterChef ise Total’de 14., AB’de 6. ve ABC1’de 9. oldu.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın