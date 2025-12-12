onedio
Demet Özdemir’in Dublör Kullanmadan Oynadığı Sahneler Takdir Gördü

Demet Özdemir'in Dublör Kullanmadan Oynadığı Sahneler Takdir Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.12.2025 - 08:55

Eşref Rüya geçtiğimiz çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölümü ilgiyle izlendi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolü paylaştığı proje yine reytingler sonuçlarıyla kendini kanıtladı. Son bölümde özellikle Demet Özdemir dikkat çekti. Güzel oyuncunun dublör kullanmadan çektiği aksiyon sahnesi övgüyle karşılandı.

İşte her şey bu tweet ile başladı 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Ali Baran Ceydeliler

Oyuncular oyunculuk yaptığında insanlar: '_'