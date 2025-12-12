Demet Özdemir’in Dublör Kullanmadan Oynadığı Sahneler Takdir Gördü

Eşref Rüya geçtiğimiz çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölümü ilgiyle izlendi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolü paylaştığı proje yine reytingler sonuçlarıyla kendini kanıtladı. Son bölümde özellikle Demet Özdemir dikkat çekti. Güzel oyuncunun dublör kullanmadan çektiği aksiyon sahnesi övgüyle karşılandı.