Oya Doğan, Dizilerin Neden Hep Aynı Hikayelerle Olduğunu Yorumladı

Oya Doğan, Dizilerin Neden Hep Aynı Hikayelerle Olduğunu Yorumladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.12.2025 - 14:43

Televizyon dünyasının yeni sezonu geçtiğimiz aylarda başladı ve kanallar yeni dizileriyle birlikte ekran yolculuğunu renklendirdi. Kimi projeler duyurulmasına rağmen henüz hazırlıkları bitmediği için başlamazken kimi projeler erken final yaptı kimi ise başlamadan iptal edildi. Dizi sektörü son zamanlarda artan maliyetlerle birlikte sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 

Ancak işe bir de izleyicinin tarafından bakıldığında da sıkça “Hep aynı hikaye” ifadesinin dile getirildiğini duyuyoruz. Dizilerde neden benzer hikayeler tercih ediliyor, farklı yapımlar neden reyting almıyor ve final yapmak zorunda kalıyor? Oya Doğan kendi düşünceleriyle tüm sorulara yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim!

İşte Oya Doğan’ın yorumu 👇

Kanallar arasında gezinirken sizler de aynı hikayede dizilere rastlıyorsunuzdur.

Kanallar arasında gezinirken sizler de aynı hikayede dizilere rastlıyorsunuzdur.

Türk dizi sektöründe ne gibi işlerin tutup tutmayacağını artık tahmin etmek bir izleyici olarak da zor olmuyor. Aşiret ve töre teması söz konusu olunca reytingler artıyor, Karadeniz dizileri de izleyici tarafından epey seviliyor. Bunlara ek olarak aksiyon ve dram da tutuyor. Ancak artık farklı bir konu işlenmeye çalışıldığında izlenme gelmiyor. Örneğin komedi dizileri ne kadar istense de TV’ye taşındığında karşılık bulamıyor. Oya Doğan da bu durumu izleyicinin istikrar istemesi üzerinden yorumladı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Halil Değerli

Çok gerçekçi ve doğru bir tespit... 👏👏👏