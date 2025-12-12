Oya Doğan, Dizilerin Neden Hep Aynı Hikayelerle Olduğunu Yorumladı

Televizyon dünyasının yeni sezonu geçtiğimiz aylarda başladı ve kanallar yeni dizileriyle birlikte ekran yolculuğunu renklendirdi. Kimi projeler duyurulmasına rağmen henüz hazırlıkları bitmediği için başlamazken kimi projeler erken final yaptı kimi ise başlamadan iptal edildi. Dizi sektörü son zamanlarda artan maliyetlerle birlikte sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Ancak işe bir de izleyicinin tarafından bakıldığında da sıkça “Hep aynı hikaye” ifadesinin dile getirildiğini duyuyoruz. Dizilerde neden benzer hikayeler tercih ediliyor, farklı yapımlar neden reyting almıyor ve final yapmak zorunda kalıyor? Oya Doğan kendi düşünceleriyle tüm sorulara yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim!