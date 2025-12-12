onedio
Liliyar Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Ünlü Oyuncu Anlaşmaya Vardı!

Liliyar Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Ünlü Oyuncu Anlaşmaya Vardı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.12.2025 - 16:15

ATV’de başlayacak olan Baba Yapım imzalı Liliyar dizisinin cast seçimleri devam ediyor. Son iki gündür dizinin oyuncu kadrosuna dair seri bir şekilde açıklamalar yapıldı. Dün başrol kadın ve erkek oyuncular duyuruldu. Bugünse ekibe ünlü bir oyuncunun daha katıldığı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Başlangıçta Yabancı Gelin Liliyar olarak duyurulan dizi şimdilik Liliyar şeklinde anılıyor.

Başlangıçta Yabancı Gelin Liliyar olarak duyurulan dizi şimdilik Liliyar şeklinde anılıyor.

İsim açısından bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı henüz net değil. Cast çalışmaları devam eden dizide Burak Tozkoparan ve Berfin Nilsu Aktaş’ın başrolü paylaşacağı aktarılmıştı. Aynı zamanda Bahar Şahin, Taro Emir Tekin, Levent Ülgen, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Mine Çayıroğlu gibi iddialı isimler de yer alacak.

Kadronun yeni ismi ise Birand Tunca oldu.

Kadronun yeni ismi ise Birand Tunca oldu.

Yakışıklı oyuncu en son Ayazın Sonu Güneş dizisinde başrolde yer almıştı. Şimdiyse Liliyar ile ekranlara dönecek. Ali Balcı’nın yönetmenliğindeki dizide Birand Tunca, Burak Tozkoparan’ın karakteri olan Ali’nin abisi Kerem’e hayat verecek. 

Dizinin şu an için ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Kadro için çalışmalar devam ederken ilerleyen günlerde okuma provası gerçekleşecek. Ardından ise sete çıkmak için hazırlıklar başlayacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
