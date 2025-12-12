Liliyar Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Ünlü Oyuncu Anlaşmaya Vardı!
ATV’de başlayacak olan Baba Yapım imzalı Liliyar dizisinin cast seçimleri devam ediyor. Son iki gündür dizinin oyuncu kadrosuna dair seri bir şekilde açıklamalar yapıldı. Dün başrol kadın ve erkek oyuncular duyuruldu. Bugünse ekibe ünlü bir oyuncunun daha katıldığı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Başlangıçta Yabancı Gelin Liliyar olarak duyurulan dizi şimdilik Liliyar şeklinde anılıyor.
Kadronun yeni ismi ise Birand Tunca oldu.
