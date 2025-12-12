Liliyar Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Ünlü Oyuncu Anlaşmaya Vardı!

Yakışıklı oyuncu en son Ayazın Sonu Güneş dizisinde başrolde yer almıştı. Şimdiyse Liliyar ile ekranlara dönecek. Ali Balcı’nın yönetmenliğindeki dizide Birand Tunca, Burak Tozkoparan’ın karakteri olan Ali’nin abisi Kerem’e hayat verecek.

Dizinin şu an için ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Kadro için çalışmalar devam ederken ilerleyen günlerde okuma provası gerçekleşecek. Ardından ise sete çıkmak için hazırlıklar başlayacak.