O Burç Nasıl Listede Olmaz? Astrolog Tuğba Karadayı "Dört Dörtlük Olan" Burçları Sıraladı

Astroloji, çekiciliği ve gizemiyle dikkat çeken büyüleyici bir alan. Her bir burç, kendine özgü özellikler ve benzersiz karakteristikler ile kendini öne çıkarıyor. Her burcun kendine has bir kimliği, güçleri ve zayıflıkları var. Bu, onları hem benzersiz hem de ilginç kılıyor. Her burcun insanı, onun en mükemmel burç olduğunu düşünüyor. Fakat gerçekten öyle mi?