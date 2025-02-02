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O Burç Nasıl Listede Olmaz? Astrolog Tuğba Karadayı "Dört Dörtlük Olan" Burçları Sıraladı

O Burç Nasıl Listede Olmaz? Astrolog Tuğba Karadayı "Dört Dörtlük Olan" Burçları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 10:05

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Astroloji, çekiciliği ve gizemiyle dikkat çeken büyüleyici bir alan. Her bir burç, kendine özgü özellikler ve benzersiz karakteristikler ile kendini öne çıkarıyor. Her burcun kendine has bir kimliği, güçleri ve zayıflıkları var. Bu, onları hem benzersiz hem de ilginç kılıyor. Her burcun insanı, onun en mükemmel burç olduğunu düşünüyor. Fakat gerçekten öyle mi?

Kaynak: https://x.com/tugbakaradayi/status/18...
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Astrolog Tuğba Karadayı, ‘dört dörtlük olan’ burçları sıraladı.

Astrolog Tuğba Karadayı, ‘dört dörtlük olan’ burçları sıraladı.

Fakat liste elbette insanları ikiye böldü. Kimileri listeyi doğru bulurken kimileri ise bazı burçların bu listede yerinin olmadığını söyledi.

Fakat liste elbette insanları ikiye böldü. Kimileri listeyi doğru bulurken kimileri ise bazı burçların bu listede yerinin olmadığını söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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