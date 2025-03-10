Güney Kore’de Yaşayan Genç, Yurt Dışında Yaşamanın En Berbat Hissiyatını Açıkladı: "Ait Hissedemiyorsunuz"

Günümüzde birçok genç, ekonomik koşullar ve daha iyi imkanlar nedeniyle yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Özellikle eğitim için farklı ülkeleri tercih eden öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Ancak yurt dışında yaşamak, düşünüldüğü kadar toz pembe mi? Güney Kore’de yaşayan @alperkorede kullanıcı isimli bir genç, doğduğu topraklardan uzakta olmanın en zor yanını sosyal medyada paylaştı.