Güney Kore’de Yaşayan Genç, Yurt Dışında Yaşamanın En Berbat Hissiyatını Açıkladı: "Ait Hissedemiyorsunuz"

Günümüzde birçok genç, ekonomik koşullar ve daha iyi imkanlar nedeniyle yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Özellikle eğitim için farklı ülkeleri tercih eden öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Ancak yurt dışında yaşamak, düşünüldüğü kadar toz pembe mi? Güney Kore’de yaşayan @alperkorede kullanıcı isimli bir genç, doğduğu topraklardan uzakta olmanın en zor yanını sosyal medyada paylaştı.
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İçerik üreticisi genç adam, yabancı bir ülkede yaşamanın en berbat hissini "On sene de kalsanız, hiçbir zaman ait hissedemiyorsunuz" sözleriyle dile getirdi.
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Yurt dışında yaşamanın "hayatta kalmak için çabalamaktan ibaret" olduğunu belirten içerik üreticisi, kendi topraklarında olmanın verdiği aidiyet hissinin hiçbir yerde bulunamayacağını ifade etti.
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