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Güney Kore’de Yaşayan Genç, Yurt Dışında Yaşamanın En Berbat Hissiyatını Açıkladı: "Ait Hissedemiyorsunuz"

Güney Kore’de Yaşayan Genç, Yurt Dışında Yaşamanın En Berbat Hissiyatını Açıkladı: "Ait Hissedemiyorsunuz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 17:49

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Günümüzde birçok genç, ekonomik koşullar ve daha iyi imkanlar nedeniyle yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Özellikle eğitim için farklı ülkeleri tercih eden öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Ancak yurt dışında yaşamak, düşünüldüğü kadar toz pembe mi? Güney Kore’de yaşayan @alperkorede kullanıcı isimli bir genç, doğduğu topraklardan uzakta olmanın en zor yanını sosyal medyada paylaştı.

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İçerik üreticisi genç adam, yabancı bir ülkede yaşamanın en berbat hissini "On sene de kalsanız, hiçbir zaman ait hissedemiyorsunuz" sözleriyle dile getirdi.

İçerik üreticisi genç adam, yabancı bir ülkede yaşamanın en berbat hissini "On sene de kalsanız, hiçbir zaman ait hissedemiyorsunuz" sözleriyle dile getirdi.

Ülkemizde yaşarken her koşulda bir aidiyet hissinin var olduğunu belirten genç, yurt dışına gidildiğinde ise bu hissin kaybolduğunu ve gerçek anlamda mutlu olmanın zorlaştığını söyledi.

Yurt dışında yaşamanın "hayatta kalmak için çabalamaktan ibaret" olduğunu belirten içerik üreticisi, kendi topraklarında olmanın verdiği aidiyet hissinin hiçbir yerde bulunamayacağını ifade etti.

Yurt dışında yaşamanın "hayatta kalmak için çabalamaktan ibaret" olduğunu belirten içerik üreticisi, kendi topraklarında olmanın verdiği aidiyet hissinin hiçbir yerde bulunamayacağını ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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