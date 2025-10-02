onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Nikahında Tüm Gücüyle "Evet" Diye Bağıran Damat, Gelini Fena Korkuttu

Nikahında Tüm Gücüyle "Evet" Diye Bağıran Damat, Gelini Fena Korkuttu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.10.2025 - 14:50

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, çoğu zaman romantik anların ve tatlı heyecanların birleştiği özel günlerdir. Ancak bazen küçük sürprizler de yaşanır. Geçtiğimiz günlerde bir nikahta damadın geleneğe uygun sakin bir “evet” yerine, gaza gelerek yüksek sesle bağırması salonda şaşkınlık yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Düğünlerde genellikle sakin, romantik ve duygusal anlar beklenir. Ancak bu kez işler biraz farklı gelişti.

Düğünlerde genellikle sakin, romantik ve duygusal anlar beklenir. Ancak bu kez işler biraz farklı gelişti.

Nikah memurunun klasik sorusuna yanıt veren damat, gelinin 'Güzel evet de' uyarısı sonrasında fena gaza gelip “evet”i öyle yüksek bir sesle söyledi ki salondaki herkes bir an neye uğradığını şaşırdı. 

Davetliler bu sıra dışı “evet” anını telefonlarıyla kaydetti, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın