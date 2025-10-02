onedio
Denize Kıyısı Olmamasına Rağmen Denizli'ye Neden Denizli Diyoruz?

Gülistan Başköy
02.10.2025 - 13:31

Denizli’de deniz yok ama neden Denizli deniyor?” sorusu hepimizin aklına en az bir kez gelmiştir. Tarihi içerikleriyle dikkat çeken Halil İbrahim Göker, bu soruya sosyal medyada detaylı bir anlatımla yanıt verdi. 

İşte detaylar…

Denizli’nin adını duyunca çoğu kişi önce deniz arıyor ama koca şehirde bir damla deniz bile bulamıyor.

Peki şehrin adı Denizli ama neden deniz yok? Halil İbrahim Göker Yerinde.tarih isimli Instagram hesabında paylaştığı son içerikte “Denizli’de deniz yok ama neden Denizli diyoruz?” sorusunu ele aldı.

Göker’in anlattığına göre olay biraz dil meselesi. Bizim nazal “n” dediğimiz, genizden gelen bir ses var ya hani, işte o sesin etkisiyle kelimeler zamanla değişmiş. Eskiden bu bölgede çok fazla domuz yaşadığı için buraya “Domuzlu” denirmiş. Ama o dönem “domuz” yerine “donguz” kelimesi kullanılıyormuş. İşte yıllar içinde bu “donguzlu” ismi, İç Anadolu şivesinin de etkisiyle dönüşmüş, dönüşmüş ve bugünkü “Denizli” halini almış.

Kısacası, meğer Denizli’nin adı sandığımız gibi denizden değil, bambaşka bir hikayeden geliyormuş. 🤭 Peki siz Göker'e katılıyor musunuz? Yorumlara bekleniyorsunuz...

