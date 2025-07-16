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Nikah Şehidi: Arkadaşının Nikahında Şahit Olan Kadın Kendini Bir Anda Havuzda Buldu

Nikah Şehidi: Arkadaşının Nikahında Şahit Olan Kadın Kendini Bir Anda Havuzda Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 00:22

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Düğünler, nikah törenleri kusursuz olmasını istediğimiz günlerdir. Bunun içindir ki aylar hatta yıllar öncesinden hazırlıklara başlar, her anı dakikası dakikasına göre planlarız. Fakat neredeyse her törende de olumsuz bir olay yaşanır. Sonuçta her şey kontrolümüz altında değildir!

Bu kez de nikah şahidi olan kişi, tören esnasında yanıbaşındaki havuzun içine düştü. O anları ise 'En yakın arkadaşımın nikah şahidi olurken ben ✌🏻 oynat bakalım' notuyla paylaştı. O video, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Instagram / @selenatarr

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İşte o anlar;

"Hayat şaşırtır hep zaten"

"Hayat şaşırtır hep zaten"

Selen Atar isimli kullanıcının bu komik videosunu paylaşması da ayrıca takdir edildi. Çoğu kişi böyle bir an yaşadığında sadece rezil olduğunu düşünür. Bu videoyu tüm sosyal medyayla paylaşıp eğlenebilmek öyle herkesin harcı değildir! :) Ee ne diyelim, geçmiş olsun Selen hanım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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