Nikah Şehidi: Arkadaşının Nikahında Şahit Olan Kadın Kendini Bir Anda Havuzda Buldu

Düğünler, nikah törenleri kusursuz olmasını istediğimiz günlerdir. Bunun içindir ki aylar hatta yıllar öncesinden hazırlıklara başlar, her anı dakikası dakikasına göre planlarız. Fakat neredeyse her törende de olumsuz bir olay yaşanır. Sonuçta her şey kontrolümüz altında değildir!

Bu kez de nikah şahidi olan kişi, tören esnasında yanıbaşındaki havuzun içine düştü. O anları ise 'En yakın arkadaşımın nikah şahidi olurken ben ✌🏻 oynat bakalım' notuyla paylaştı. O video, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Instagram / @selenatarr