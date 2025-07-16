Nikah Şehidi: Arkadaşının Nikahında Şahit Olan Kadın Kendini Bir Anda Havuzda Buldu

Düğünler, nikah törenleri kusursuz olmasını istediğimiz günlerdir. Bunun içindir ki aylar hatta yıllar öncesinden hazırlıklara başlar, her anı dakikası dakikasına göre planlarız. Fakat neredeyse her törende de olumsuz bir olay yaşanır. Sonuçta her şey kontrolümüz altında değildir!
Bu kez de nikah şahidi olan kişi, tören esnasında yanıbaşındaki havuzun içine düştü. O anları ise 'En yakın arkadaşımın nikah şahidi olurken ben ✌🏻 oynat bakalım' notuyla paylaştı. O video, kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Instagram / @selenatarr
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İşte o anlar;
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"Hayat şaşırtır hep zaten"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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