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Konum Şaşırtmadı: Bir Genç Yağmurda Ayakları Islanmasın Diye Sevgilisini Kucağında Taşıdı

Konum Şaşırtmadı: Bir Genç Yağmurda Ayakları Islanmasın Diye Sevgilisini Kucağında Taşıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 23:58

Bir zamanlar 'Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim' derdik, hatırlar mısınız? Bodrum yerini Ankara'ya bırakalı çok oldu. Son zamanlarda sosyal medyada önümüze düşen bütün romantik pozların Ankara'dan geldiğini gördük. Acaba Eros Ankaralı mı diye düşünmeden de edemedik. 

Sosyal medyada gündem olan yeni videonun konumu da yine bizleri şaşırtmadı.

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Öncelikle o videoyu izleyelim;

Gelin, bir de yorumlara bakalım.

Gelin, bir de yorumlara bakalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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