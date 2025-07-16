Konum Şaşırtmadı: Bir Genç Yağmurda Ayakları Islanmasın Diye Sevgilisini Kucağında Taşıdı

Bir zamanlar 'Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim' derdik, hatırlar mısınız? Bodrum yerini Ankara'ya bırakalı çok oldu. Son zamanlarda sosyal medyada önümüze düşen bütün romantik pozların Ankara'dan geldiğini gördük. Acaba Eros Ankaralı mı diye düşünmeden de edemedik.

Sosyal medyada gündem olan yeni videonun konumu da yine bizleri şaşırtmadı.