Leylek Sevgimizi Kimse Sorgulamasın: Sıcaklardan Bunalan Bir Leyleği Hortumla Serinletti

Temmuz ayının sıcakları, bizleri resmen kavurdu. Fakat sıcak havalar yalnızca bizleri değil, hayvan dostlarımızı da etkiliyor. Bu sıcak havalarda sokaklara bir kap su koymak bile onların hayatını kurtarabilir.

Bursa'da bir vatandaş, sıcak havalardan bunalan bir leyleğin evinin önündeki gölgeye sığındığını fark etti. Duyarlı vatandaşımız, eline aldığı hortumla leyleği serinletmeye başlayınca renkli anlar yaşandı. Leylek bu anın keyfini çıkararak hortumdan gelen serin suyla her yerini ıslattı!