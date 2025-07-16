Leylek Sevgimizi Kimse Sorgulamasın: Sıcaklardan Bunalan Bir Leyleği Hortumla Serinletti

Temmuz ayının sıcakları, bizleri resmen kavurdu. Fakat sıcak havalar yalnızca bizleri değil, hayvan dostlarımızı da etkiliyor. Bu sıcak havalarda sokaklara bir kap su koymak bile onların hayatını kurtarabilir.
Bursa'da bir vatandaş, sıcak havalardan bunalan bir leyleğin evinin önündeki gölgeye sığındığını fark etti. Duyarlı vatandaşımız, eline aldığı hortumla leyleği serinletmeye başlayınca renkli anlar yaşandı. Leylek bu anın keyfini çıkararak hortumdan gelen serin suyla her yerini ıslattı!
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O anlar kameraya böyle yansıdı;
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Yaren Leylek, ülkemizin leyleklere olan sevgisinin bir göstergesi oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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