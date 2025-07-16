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Faciadan Kıl Payı Dönüldü: Avrupa'nın En Büyük Müzik Festivali Tomorrowland'de Yangın

Faciadan Kıl Payı Dönüldü: Avrupa'nın En Büyük Müzik Festivali Tomorrowland'de Yangın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 22:10

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Belçika, Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden olan Tomorrowland festivaline ev sahipliği yapmak için hazırlık yapıyordu. 17 Temmuz'da kapılarını açacak olan Tomorrowland'in ana sahnesinde büyük bir yangın çıktı. Etkinliğin yapılıp yapılamayacağı merak edilirken, yangın sonunda ana sahnenin tamamen küle döndüğü görüldü.

Yaşanan olayda ise faciadan kıl payı dönüldü, kimse yaralanmadı.

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O anlar kameraya böyle yansıdı;

Ana sahne tamamen küle dönmüş olsa da faciadan kıl payı dönüldü.

Ana sahne tamamen küle dönmüş olsa da faciadan kıl payı dönüldü.

Festival kaynakları, bu akşam çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını aktardı. Ana sahne tamamen yanmış olsa da festival henüz başlamadığı için yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İlki 2005 yılında düzenlenen Tomorrowland'e 2024 yılında ise 400 bin kişi katılmıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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