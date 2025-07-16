Faciadan Kıl Payı Dönüldü: Avrupa'nın En Büyük Müzik Festivali Tomorrowland'de Yangın

Belçika, Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden olan Tomorrowland festivaline ev sahipliği yapmak için hazırlık yapıyordu. 17 Temmuz'da kapılarını açacak olan Tomorrowland'in ana sahnesinde büyük bir yangın çıktı. Etkinliğin yapılıp yapılamayacağı merak edilirken, yangın sonunda ana sahnenin tamamen küle döndüğü görüldü.
Yaşanan olayda ise faciadan kıl payı dönüldü, kimse yaralanmadı.
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O anlar kameraya böyle yansıdı;
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Ana sahne tamamen küle dönmüş olsa da faciadan kıl payı dönüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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