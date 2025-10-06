Müjdemizi İsteriz: Sonunda Sıkışıp Kaldıkları Rutinden Kurtulacak 3 Burç

Ya da bunun bizim pazartesi sendromunu olumlama biçimimiz de diyebiliriz. Pazartesileri dileklerimiz ve dualarımız asla boşa gitmez; evren bizi duyar ve yaydığımız enerjiyi bize geri yansıtır.

6 Ekim’de evren, sonunda emeklerin karşılığını veriyor! Bu Dolunay, üç burca büyümenin mümkün olduğunu hatırlatıyor ve onları hemen ilk adımı atmaya çağırıyor.