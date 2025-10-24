MTV Tarihine Damga Vuran Çılgın Klipler
Klip dediğin bazen şarkının önüne geçer, hatta tarihe bile damga vurur! MTV ekranlarında yayınlanan bazı klipler vardı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı, kimileri protesto edildi, kimileri de kült haline geldi. Danslar, kostümler, sansasyonlar ve sınır tanımayan yaratıcılık… Haydi o çılgın kliplere birlikte bakalım!
1. Madonna - Like a Prayer
2. Michael Jackson - Thriller
3. Christina Aguilera - Dirrty
4. Kanye West - Famous (2016)
5. Marilyn Manson - The Beautiful People
6. OK Go - Here It Goes Again
7. Eminem - The Real Slim Shady
8. Lady Gaga - Bad Romance
9. Rihanna - Bitch Better Have My Money
10. Fiona Apple - Criminal
11. Nine Inch Nails - Closer
12. Benny Benassi - Satisfaction
