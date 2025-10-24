onedio
MTV Tarihine Damga Vuran Çılgın Klipler

24.10.2025 - 20:06

Klip dediğin bazen şarkının önüne geçer, hatta tarihe bile damga vurur! MTV ekranlarında yayınlanan bazı klipler vardı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı, kimileri protesto edildi, kimileri de kült haline geldi. Danslar, kostümler, sansasyonlar ve sınır tanımayan yaratıcılık… Haydi o çılgın kliplere birlikte bakalım!

1. Madonna - Like a Prayer

2. Michael Jackson - Thriller

3. Christina Aguilera - Dirrty

4. Kanye West - Famous (2016)

5. Marilyn Manson - The Beautiful People

6. OK Go - Here It Goes Again

7. Eminem - The Real Slim Shady

8. Lady Gaga - Bad Romance

9. Rihanna - Bitch Better Have My Money

10. Fiona Apple - Criminal

11. Nine Inch Nails - Closer

12. Benny Benassi - Satisfaction

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
