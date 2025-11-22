onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
MIT’den Devrim Niteliğinde Araştırma: "Retinayı Sıfırlama" Tedavisi Geliyor

MIT’den Devrim Niteliğinde Araştırma: "Retinayı Sıfırlama" Tedavisi Geliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 14:14

ABD’de yapılan yeni bir araştırma göz tembelliği tedavisine farklı bir kapı araladı. Bilim insanları retinayı geçici olarak uyuşturmanın görme sistemini erken dönemdeki haline döndürebileceğini ortaya koydu. Yöntem, yalnızca çocuklukta etkili olan mevcut tedavilerin ötesine geçebileceğini gösteriyor. Deneyler fareler üzerinde gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MIT araştırmacıları, retinayı sıfırlayarak ambliyopiyi iyileştirmeyi hedefliyor.

MIT araştırmacıları, retinayı sıfırlayarak ambliyopiyi iyileştirmeyi hedefliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacılar, ambliyopi yani göz tembelliği olarak bilinen rahatsızlığın, retinayı geçici olarak devre dışı bırakarak iyileştirilebileceğini öne sürdü. Ambliyopi hastalarında beyin, gözlerden birini görmezden gelmeyi öğrendiği için çocukluk döneminde bir veya iki gözün görme yetisi tam olarak gelişmiyor. Mevcut tedaviler genellikle sadece bebeklik döneminde, sinir bağlantıları hala oluşurken etkili olabiliyor.

Hakemli dergi Cell Reports’ta yayımlanan çalışmaya göre, retinanın birkaç gün boyunca uyuşturulması, beynin yıllar sonra bile o göze yeniden görsel tepki vermesini sağlayabiliyor. Bu durum, görme sisteminin erken gelişim evresine geri döndüğünü ve kendini yeniden yapılandırabildiğini ortaya koyuyor.

Deneylerde, ambliyopik gözün beyinle yeniden eşit sinyal gönderdiği görüldü.

Deneylerde, ambliyopik gözün beyinle yeniden eşit sinyal gönderdiği görüldü.
assets-jpcust.jwpsrv.com

Araştırmacılar, görme sinyallerini beyindeki görme korteksine ileten lateral genikulat nukleus adı verilen sinir ağına odaklandı. Daha önce 2008 yılında yapılan bir çalışmada, bir gözden gelen sinyaller engellendiğinde, nöronların görme korteksine senkronize elektrik sinyali patlamaları gönderdiği keşfedilmişti. Son araştırmada ise bu sinyal 'patlamalarının' ambliyopi üzerindeki etkisi test edildi.

Deney kapsamında ambliyopik farelerin gözlerine anestezi enjekte edilerek retina iki gün boyunca geçici olarak devre dışı bırakıldı. Ardından görme korteksindeki nöronların aktivitesi ölçüldü ve her iki gözden gelen sinyallerin oranı karşılaştırıldı. Tedavi uygulanan farelerde, daha önce baskılanan gözün beyne gönderdiği sinyallerin, sağlıklı gözle neredeyse eşit seviyeye ulaştığı belirlendi.

Sonuç, retinanın adeta sıfırlandığını ve yeniden işlev kazanabildiğini gösterdi.

Uzmanlardan umut verici ama temkinli açıklamalar geldi:

Uzmanlardan umut verici ama temkinli açıklamalar geldi:

'Bu bulguların, özellikle ambliyopik gözün sessize alınmasının etkili olduğu keşfi düşünüldüğünde, insan ambliyopisine yönelik yeni bir tedavi yaklaşımının geliştirilmesini sağlayabileceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın