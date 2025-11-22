MIT’den Devrim Niteliğinde Araştırma: "Retinayı Sıfırlama" Tedavisi Geliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacılar, ambliyopi yani göz tembelliği olarak bilinen rahatsızlığın, retinayı geçici olarak devre dışı bırakarak iyileştirilebileceğini öne sürdü. Ambliyopi hastalarında beyin, gözlerden birini görmezden gelmeyi öğrendiği için çocukluk döneminde bir veya iki gözün görme yetisi tam olarak gelişmiyor. Mevcut tedaviler genellikle sadece bebeklik döneminde, sinir bağlantıları hala oluşurken etkili olabiliyor.

Hakemli dergi Cell Reports’ta yayımlanan çalışmaya göre, retinanın birkaç gün boyunca uyuşturulması, beynin yıllar sonra bile o göze yeniden görsel tepki vermesini sağlayabiliyor. Bu durum, görme sisteminin erken gelişim evresine geri döndüğünü ve kendini yeniden yapılandırabildiğini ortaya koyuyor.