Mevsime Göre Kişilik Değiştirenden Derdini Anlatmadan Önce Şaka Arayana 24 Saatin Viral Tweetleri

Mevsime Göre Kişilik Değiştirenden Derdini Anlatmadan Önce Şaka Arayana 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.09.2025 - 14:24

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Bazılarının yaşla alakası yok.

twitter.com

O kadar doğru ki.

twitter.com

👇

twitter.com

Haneye hayırlı olsun.

twitter.com
Hayatımızla ilgili düşünmemizi gerektirecek sorulara gerek yok.

twitter.com

Konu nerelere geldi.

twitter.com

👇

twitter.com

ChatGPT izin hakkı talep edecek yakında.

twitter.com

Gençlere mi diyor babaannelere mi?

twitter.com
Bulamadıkça daha çok canı acıyacak...

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
