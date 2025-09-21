onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aldatıldığını Anladığı An...Sevgilisine Aynı Sesli Mesajı İki Farklı Ses Tonuyla Atan Adam Fena Yakalandı

Aldatıldığını Anladığı An...Sevgilisine Aynı Sesli Mesajı İki Farklı Ses Tonuyla Atan Adam Fena Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.09.2025 - 11:24

İçerik Devam Ediyor

Aldatılmak pek çok kişinin yaşadığı bi durum. Aldatılmak insanın en çok güvendiği yerden yara alması gibi hissettirdiği için büyük bir yıkım yaratabiliyor. Sadece ilişkiyi değil, kişinin kendine olan güvenini, değer duygusunu ve geleceğe dair bakışını da sarsabiliyor. Bunu farketmek ise her zaman kolay olmuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, aldatıldığını nasıl anladığını paylaştı. Sevgilisinin rahatlığı pes dedirtti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@berinacaarr/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Aynı mesajı iki farklı tonda attı.

Aynı mesajı iki farklı tonda attı.

Sevgilisine eve gittiğini haber veren bir mesaj atan şahıs, aynı mesajı farklı bir tonda tekrar gönderdi. Farklı bir kişiye de aynı bilgilendirmenin yapıldığını farkeden kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın