onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Listede Türkiye de Var! Turistlerin Gittiğine Bin Pişman Olduğu Yerler Belli Oldu

Listede Türkiye de Var! Turistlerin Gittiğine Bin Pişman Olduğu Yerler Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 14:15

Sosyal medyada görüp hayran kaldığınız, ancak gidince “Hepsi bu muydu?” diye hayal kırıklığı yaşadığınız turistik yerler mutlaka olmuştur. Seyahat şirketi Stasher’ın kapsamlı araştırması da tam olarak bu duruma dikkat çekiyor: Sosyal medyanın yarattığı sahte imaj, gerçek hayatta çoğu zaman yerini büyük bir düş kırıklığına bırakabiliyor. Google yorumları ve sosyal medya verilerinin analiz edildiği listeye göre; aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, hijyen problemleri ve fotoğraflardaki görüntüyle gerçeğin uyuşmaması gibi etkenler, dünyanın en popüler 101 destinasyonunda ziyaretçi memnuniyetini ciddi şekilde azaltıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Daily Mail

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden Kapalıçarşı’nın, dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik noktası arasına girmesi oldu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden Kapalıçarşı’nın, dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik noktası arasına girmesi oldu.

Listenin üçüncü sırasında yer alan İstanbul’un bu ikonik çarşısı, ziyaretçiler tarafından özellikle yoğun kalabalık, turistik fiyatlandırma politikaları ve karmaşık, stresli atmosferi nedeniyle eleştiriliyor. Görsel ihtişamına rağmen, çarşının kaotik yapısı deneyim beklentilerini karşılayamıyor.

Stasher'ın verilerine göre, listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollywood Şöhretler Kaldırımı bulunuyor.

Stasher'ın verilerine göre, listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollywood Şöhretler Kaldırımı bulunuyor.

Aşırı kalabalık ve güvenlik endişeleri, bu ünlü destinasyonu listenin başına taşıyor. Orta Doğu'nun simgelerinden Lut Gölü ise, aşırı turistikleşme ve çevresel tahribat şikayetleriyle ikinci sıraya yerleşiyor.

Diğer önemli hayal kırıklığı yaratan yerler arasında ise, bazı bölümlerindeki yoğun satış baskısı ve kalabalık nedeniyle Çin Seddi (Çin) ve uzun kuyruklar, yüksek ücretler ve yoğunluk nedeniyle Disneyland Paris (Fransa) bulunuyor. Ziyaretçilerin alana yeterince yaklaşamamaktan şikayet ettiği Stonehenge (İngiltere) ve erişim zorlukları, kapasite sınırlamaları nedeniyle Machu Picchu (Peru) da listenin alt sıralarında yer alıyor. Bu sonuçlar, sosyal medyanın yarattığı abartılı beklentilerin, gerçek dünya deneyimiyle her zaman örtüşmediğini kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın