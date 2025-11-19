Listede Türkiye de Var! Turistlerin Gittiğine Bin Pişman Olduğu Yerler Belli Oldu
Sosyal medyada görüp hayran kaldığınız, ancak gidince “Hepsi bu muydu?” diye hayal kırıklığı yaşadığınız turistik yerler mutlaka olmuştur. Seyahat şirketi Stasher’ın kapsamlı araştırması da tam olarak bu duruma dikkat çekiyor: Sosyal medyanın yarattığı sahte imaj, gerçek hayatta çoğu zaman yerini büyük bir düş kırıklığına bırakabiliyor. Google yorumları ve sosyal medya verilerinin analiz edildiği listeye göre; aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, hijyen problemleri ve fotoğraflardaki görüntüyle gerçeğin uyuşmaması gibi etkenler, dünyanın en popüler 101 destinasyonunda ziyaretçi memnuniyetini ciddi şekilde azaltıyor.
Kaynak: Daily Mail
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden Kapalıçarşı’nın, dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik noktası arasına girmesi oldu.
Stasher'ın verilerine göre, listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollywood Şöhretler Kaldırımı bulunuyor.
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum.
