Listede Türkiye de Var! Turistlerin Gittiğine Bin Pişman Olduğu Yerler Belli Oldu

Aşırı kalabalık ve güvenlik endişeleri, bu ünlü destinasyonu listenin başına taşıyor. Orta Doğu'nun simgelerinden Lut Gölü ise, aşırı turistikleşme ve çevresel tahribat şikayetleriyle ikinci sıraya yerleşiyor.

Diğer önemli hayal kırıklığı yaratan yerler arasında ise, bazı bölümlerindeki yoğun satış baskısı ve kalabalık nedeniyle Çin Seddi (Çin) ve uzun kuyruklar, yüksek ücretler ve yoğunluk nedeniyle Disneyland Paris (Fransa) bulunuyor. Ziyaretçilerin alana yeterince yaklaşamamaktan şikayet ettiği Stonehenge (İngiltere) ve erişim zorlukları, kapasite sınırlamaları nedeniyle Machu Picchu (Peru) da listenin alt sıralarında yer alıyor. Bu sonuçlar, sosyal medyanın yarattığı abartılı beklentilerin, gerçek dünya deneyimiyle her zaman örtüşmediğini kanıtlıyor.