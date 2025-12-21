onedio
Enformasyon Obezi misin?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
21.12.2025 - 12:19

Bir günde kaç haber okuyorsun?

Kaç bildirim geliyor?

Kaç sekme açık kalıyor ama kaçını gerçekten hatırlıyorsun?

Eğer “çok şey biliyorum ama hiçbir şey net değil” diyorsan…

Belki de enformasyon obezitesi ile tanışma zamanın gelmiştir.

Enformasyon Obezitesi Nedir?

Enformasyon obezitesi, zihnin işleyebileceğinden fazla bilgiye sürekli maruz kalması durumudur. Nasıl ki fiziksel obezite aşırı ve dengesiz beslenmenin sonucuysa, enformasyon obezitesi de aşırı ve dengesiz bilgi tüketiminin zihinsel sonucudur.

Kavramın Kökeni ve Kullanımı

Aslında bu sorun yeni değil. Alvin Toffler, 1970 yılında yayımlanan Future Shock adlı kitabında, modern insanın hızla artan bilgi karşısında yaşadığı bunalımı “information overload” (bilgi aşırı yüklenmesi) kavramıyla tanımlıyor.  2000’li yıllarda ise David Lewis, bu durumu daha çarpıcı bir metaforla açıklıyor ve “information obesity” (enformasyon obezitesi) terimini kullanıyor. Lewis’e göre, modern insan aç değil, fazla tok. Ama bu tokluk besleyici değil.

Günümüzde kavram; dijital kültür, medya çalışmaları, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında dikkat dağınıklığı, yüzeysel öğrenme ve zihinsel yorgunluk bağlamında yaygın biçimde kullanılıyor.

Nasıl Bu Hale Geldik?

Eskiden bilgiye ulaşmak zordu. Şimdi bilgiden kaçmak zor. Sonsuz sosyal medya akışları, “Son dakika” kültürü, okunmadan paylaşılan yazılar ve “Bunu da bilmeliyim” kaygısı sonuç mu?

Enformasyon Obezitesinin Sessiz Belirtileri

Kendinde şunları fark ediyor musun?

  • Bir metni baştan sona okumakta zorlanmak

  • Aynı paragrafı tekrar tekrar okumak

  • Sürekli “bir şey kaçırıyorum” hissi

  • Çok okuma ama az hatırlama

  • Zihinsel yorgunluk ama fiziksel hareketsizlik

Evetse, yalnız değilsin.

Çözüm: Enformasyon Diyeti

Tıpkı beslenme gibi, bilgi tüketimi de seçicilik ister.

  • Az ama güvenilir kaynak

  • Tarama değil, derin okuma

  • Bildirimleri kapatmak

  • Bilgiyi tüketmek değil, işlemek

Mini Anket: Enformasyon Obezi misin?

Aşağıdaki sorulara dürüstçe cevap ver. “Evet” sayısını not al!

1️⃣ Okurken sık sık başka sekmelere geçer misin?

2️⃣ Kaydedip hiç dönmediğin yazılar var mı?

3️⃣ Sosyal medyada “biraz bakayım” deyip kaybolur musun?

4️⃣ Çok şey okuduğunu ama az şey hatırladığını düşünüyor musun?

5️⃣ Boş kaldığında elin otomatik olarak telefona mı gider?

Sonuçlar

0–1 Evet:

🟢 Zihnin fit, bilgiyle ilişkin dengeli.

2–3 Evet:

🟡 Dikkat! Enformasyon fazlalığı başlıyor.

4–5 Evet:

🔴 Enformasyon obezisin.

Son Söz

Bilgi çağında sorun bilgi eksikliği değil, anlam eksikliği.

Belki de bugün ihtiyacımız olan şey:

Daha fazla içerik değil, daha fazla düşünme alanı.

