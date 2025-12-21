Enformasyon Obezi misin?

Enformasyon obezitesi, zihnin işleyebileceğinden fazla bilgiye sürekli maruz kalması durumudur. Nasıl ki fiziksel obezite aşırı ve dengesiz beslenmenin sonucuysa, enformasyon obezitesi de aşırı ve dengesiz bilgi tüketiminin zihinsel sonucudur.

Kavramın Kökeni ve Kullanımı

Aslında bu sorun yeni değil. Alvin Toffler, 1970 yılında yayımlanan Future Shock adlı kitabında, modern insanın hızla artan bilgi karşısında yaşadığı bunalımı “information overload” (bilgi aşırı yüklenmesi) kavramıyla tanımlıyor. 2000’li yıllarda ise David Lewis, bu durumu daha çarpıcı bir metaforla açıklıyor ve “information obesity” (enformasyon obezitesi) terimini kullanıyor. Lewis’e göre, modern insan aç değil, fazla tok. Ama bu tokluk besleyici değil.

Günümüzde kavram; dijital kültür, medya çalışmaları, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında dikkat dağınıklığı, yüzeysel öğrenme ve zihinsel yorgunluk bağlamında yaygın biçimde kullanılıyor.

Nasıl Bu Hale Geldik?

Eskiden bilgiye ulaşmak zordu. Şimdi bilgiden kaçmak zor. Sonsuz sosyal medya akışları, “Son dakika” kültürü, okunmadan paylaşılan yazılar ve “Bunu da bilmeliyim” kaygısı sonuç mu?

Enformasyon Obezitesinin Sessiz Belirtileri

Kendinde şunları fark ediyor musun?

Bir metni baştan sona okumakta zorlanmak

Aynı paragrafı tekrar tekrar okumak

Sürekli “bir şey kaçırıyorum” hissi

Çok okuma ama az hatırlama

Zihinsel yorgunluk ama fiziksel hareketsizlik

Evetse, yalnız değilsin.

Çözüm: Enformasyon Diyeti

Tıpkı beslenme gibi, bilgi tüketimi de seçicilik ister.