Makinanın Yönettiği Bir Dünyada İnsan Kalabilmek

Kişisel verileri korumak:

Gerçek ad, adres, kimlik bilgilerimizi; Sağlık ve finansal verilerimizi; Özel yazışmalar ve belgelerimizi yapay zekâ platformlarıyla paylaşmadan önce iki kere düşün. Özellikle ücretsiz araçlar, bu verileri farklı şekillerde işleyebilir.

'Veri verdiğinde hizmet alırsın, ama neleri feda ettiğini bilemezsin.'

Doğruyu Sorgulamak:

Akıcı konuşması, kesin cümleleri, hızlı yanıt verişiyle yapay zeka doğru bilgi verir gibi görünse de yanılabilir. Hatalı bilgi verebilir. Seni doğru ya da yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle sorgulayıcı bir zihin her zaman korunmanın temelidir.

Korunmak için neler yapabiliriz.

Sadece yapay zeka programlarına girdiğimiz promtlar ve veriler değil, inter ortamındaki tüm hareketlerimizi çeşitli yapay zeka platformları depolar. Bu platformlara çok fazla ve bizi riske atacak veri vermemek için; tarayıcı çerezleri düzenli silinebilir, gereksiz uygulamalara erişim izni verilmemelidir, erişim izni verilen uygulamaların gizlilik sözleşmelerini gerçekten okumak gerekir, kullandığınız her uygulamanın ve programın hangi verileri sakladığını öğrenmemiz doğru olur.

Birçok kişi yapay zekâyı sadece soru sormak, metin yazdırmak, özet almak için kullanıyor. Bu bir başlangıç. Ama bu alanı bilinçli kullanmak için:

Sistemin nasıl çalıştığını öğrenmelisin.

Sorduğun soruları stratejik kurgulamalısın.

Aldığın yanıtları sorgulamalı, karşılaştırmalı, gerekirse düzeltmelisin.

Yapay Zeka Algoritmasının Üzerinde Olmak için;

Kodları biz yazmasak da; onları nasıl yorumlayacağımızı öğrenmemiz gerekir. Bu da teknolojiyi anlamak, onu kendi değerlerinle yönlendirmek, eleştirel düşünmek, geleceği şekillendirmede sorumluluk almak demektir. Yapay zekâ savaşları bilgiyle, farkındalıkla, stratejiyle kazanılır. Tüketici olmak kolaydır ama yapay zekaya karşı kazananlar: sadece kullananlar değil, kullandığı sistemi anlayan, onu eleştiren ve geliştirenler olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; geleceği çizecek olan yapay zekânın kendisi değil, yapay zekâyı anlayarak karşılayanlar olacak.