Roma’daki Trevi Çeşmesi'ni Yakından Görmek Artık Ücretli Oluyor, Uzaktan Bakmak Ücretsiz

Trevi Çeşmesi’nin de aralarında bulunduğu, Napolyon Müzesi dahil beş turistik nokta, İtalya’da ikamet etmeyen ziyaretçiler için ücretli hale getirilecek. Roma’da yaşayanlar ise bu alanlara ücretsiz girmeye devam edecek.

Uygulamada bazı gruplar muaf tutulacak. Beş yaş altı çocuklar, engelli bireyler ve onlara eşlik eden bir kişi giriş ücreti ödemeyecek. Çeşmeyi uzaktan görmek isteyenler için herhangi bir ücret alınmazken, Trevi Çeşmesi’ne yakından erişim ücretli olacak.

18.yüzyılda Nicola Salvi tarafından inşa edilen Trevi Çeşmesi, Roma Belediyesi verilerine göre günde ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçen yıl tamamlanan restorasyonun ardından, alanda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 400 ile sınırlandırılmış ve yoğunluğu kontrol etmek amacıyla kuyruk sistemi uygulanmaya başlanmıştı.