Roma’daki Trevi Çeşmesi'ni Yakından Görmek Artık Ücretli Oluyor, Uzaktan Bakmak Ücretsiz

Hakan Karakoca
20.12.2025 - 18:10

Roma’yı ziyaret edenler, kentin simgelerinden Trevi Çeşmesi’ni yakından görmek için yakında ücret ödeyecek. Belediye yönetimi, bu adımla aşırı kalabalığı kontrol altına almayı ve tarihi yapının korunması için ek kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Alınan karara göre, Trevi Çeşmesi’ne belirli bir mesafeden daha yakın erişim sağlamak isteyen turistlerden 2 avro giriş ücreti alınacak. Uygulamanın 1 Şubat 2026 tarihinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak - BBC

Yıllık 6.5 milyon Euro gelir bekleniyor.

BBC’nin aktardığına göre, girişten elde edilecek gelir Trevi Çeşmesi’nin bakım ve onarım çalışmalarının finansmanında ve ziyaretçilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacak. Roma Belediyesi, bu uygulamayla yalnızca Trevi Çeşmesi’nden yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro gelir sağlamayı öngörüyor.

Yakından bakmak isteyenler 2 Euro verecek.

Kararı kamuoyuna açıklayan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Reuters’a verdiği demeçte iki avroluk ücretin yüksek olmadığını belirterek, bu adımın turist yoğunluğunu daha kontrollü ve düzenli hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Çocuklar ve engelliler için ücretsiz olmaya devam edecek.

Trevi Çeşmesi’nin de aralarında bulunduğu, Napolyon Müzesi dahil beş turistik nokta, İtalya’da ikamet etmeyen ziyaretçiler için ücretli hale getirilecek. Roma’da yaşayanlar ise bu alanlara ücretsiz girmeye devam edecek.

Uygulamada bazı gruplar muaf tutulacak. Beş yaş altı çocuklar, engelli bireyler ve onlara eşlik eden bir kişi giriş ücreti ödemeyecek. Çeşmeyi uzaktan görmek isteyenler için herhangi bir ücret alınmazken, Trevi Çeşmesi’ne yakından erişim ücretli olacak.

18.yüzyılda Nicola Salvi tarafından inşa edilen Trevi Çeşmesi, Roma Belediyesi verilerine göre günde ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçen yıl tamamlanan restorasyonun ardından, alanda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 400 ile sınırlandırılmış ve yoğunluğu kontrol etmek amacıyla kuyruk sistemi uygulanmaya başlanmıştı.

