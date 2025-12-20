Roma’daki Trevi Çeşmesi'ni Yakından Görmek Artık Ücretli Oluyor, Uzaktan Bakmak Ücretsiz
Roma’yı ziyaret edenler, kentin simgelerinden Trevi Çeşmesi’ni yakından görmek için yakında ücret ödeyecek. Belediye yönetimi, bu adımla aşırı kalabalığı kontrol altına almayı ve tarihi yapının korunması için ek kaynak oluşturmayı amaçlıyor.
Alınan karara göre, Trevi Çeşmesi’ne belirli bir mesafeden daha yakın erişim sağlamak isteyen turistlerden 2 avro giriş ücreti alınacak. Uygulamanın 1 Şubat 2026 tarihinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yıllık 6.5 milyon Euro gelir bekleniyor.
Yakından bakmak isteyenler 2 Euro verecek.
Çocuklar ve engelliler için ücretsiz olmaya devam edecek.
