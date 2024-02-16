Liste Şaşırtıcı: 2023 Yılında En Çok Silinen Uygulamaların Zirvesinde Instagram Yer Aldı!
Liste Şaşırtıcı: 2023 Yılında En Çok Silinen Uygulamaların Zirvesinde Instagram Yer Aldı!
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İnternet ortamında içerik tüketimi bireylerin tercihlerini şekillendirerek modern markaların başarısının temel taşlarından biri haline geldi.
Sosyal medya kullanımı ise günümüzde neredeyse vazgeçilmez bir hal aldı. Dünya genelinde yaklaşık 4,8 milyar insan bir şekilde sosyal medyayı kullanmakta, bu da toplam internet kullanıcılarının %92,7'sine denk gelmektedir.
İnsanlar ortalama olarak her gün 2 saat 24 dakikalarını sosyal ağlarda geçirmektedirler.
Akıllı telefon kullanımının artması ile birlikte birçok kullanıcı, bu cihazların psikolojik etkileri konusunda daha bilinçli hale gelip bağımlılık yapan uygulamaları silerek bu etkilerle mücadele yollarını aramakta.
Tahminen bu doğrultuda 2023 yılında kullanıcıların en çok sildiği uygulamalar arasında Instagram başı çekerken Snapchat, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube ve TikTok gibi uygulamalar da sıklıkla silinenler arasında yer aldı.
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WhatsApp ve WeChat gibi uygulamaların silinme oranları ise göreceli olarak daha düşük.
Meta'nın 2023 yılında piyasaya sürdüğü Threads uygulaması ise lansmanından kısa bir süre sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşsa da günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşadı.
Bu analiz, sosyal medya ağları için “hesabımı nasıl silerim” gibi konuların ne kadar sık arandığı inceleyerek yapıldı. Araştırmada 12 ay boyunca bu tür aramaların ayda ortalama kaç kez yapıldığı hesaplandı.
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