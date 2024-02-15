Dev Video Paylaşım Platformu YouTube, 19 Yılda Toplamda 2,7 Milyar Kullanıcıya Ulaşmayı Başardı!
Dev Video Paylaşım Platformu YouTube, 19 Yılda Toplamda 2,7 Milyar Kullanıcıya Ulaşmayı Başardı!
Ünlü video paylaşım platformu YouTube, kuruluşunun ardından tam 19 yılı geride bıraktığı bugünlerde toplamda 2,7 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.👇
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Şubat 2005'te 3 girişimci tarafından ABD'de kurulan YouTube, bugün itibariyle 2.7 milyar kullanıcı sayısına ulaştı.
Uzun yıllardır dünyanın en büyük video paylaşım platformu unvanını elinde bulunduran şirket, internet kullanıcılarının yüzde 52'si tarafından her ay en az bir kere ziyaret ediliyor.
Toplamda ayda 113 milyar kez ziyaret edilen YouTube'da, tüm kullanıcıların izlediği toplam video miktarı günlük 1 milyar saatten fazla bir süreye karşılık geliyor.
Platformun kullanıcılara başta reklamsız içerik izleme gibi çeşitli avantajlar sunduğu YouTube Premium ve YouTube Music ücretli servisleri ise dünya çapında 100 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.
YouTube'un en fazla kullanıldığı ülkeler sıralamasında Hindistan 467 milyon kullanıcıyla zirvede yer alırken, Türkiye ise 57 milyondan fazla kullanıcı sayısı ile 11. sırada bulunuyor.
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Kullanıcılarının yüzde 53,9'unu erkek, yüzde 46,1'ini kadınların oluşturduğu platformda, günlük toplamda 720 bin saat uzunluğunda video yükleniyor.
2024 yılı itibarıyla 110 milyondan fazla kanalı bünyesinde bulunduran YouTube'da, videolarıyla en fazla gelir elde edenler listesinin ilk sırasında 239 milyon takipçiyle ABD'li YouTuber MrBeast yer alıyor.
2022 verilerine göre, ünlü YouTuber platform aracılığıyla 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
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