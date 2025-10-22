onedio
Leke Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Popüler Kozmetik İçerikler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 16:35

Temiz ve parlak bir cildin leke görünümünü azaltmak isteyenler buraya! Leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan kozmetik içerikleri burada bulabilirsiniz.

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli 200 ml

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli 200 ml

Ciltteki lekeli görünümü azaltmaya yardımcı olan La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli cilt tonunu eşitlemeye destek olur. Kullanım sonrası ciltte gözle görülür bir şekilde etki gösterdiğini ve hassas ciltler için uygun olduğunu belirtelim.

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli 200 ml

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream 500 ml

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream 500 ml

Lekelenmeye eğilimli ciltlerin güvenle kullanabileceği Bioderma Pigmentbio Foaming Cream, cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı oluyor. Leke görünümünü azaltmaya yardımcı olmasının yanı sıra cilt yüzeyini güçlendirmeye de destek olur.

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream 500 ml

The Purest Solutions Intensive Pore Tightening + Lightening Serum 30 ml

The Purest Solutions Intensive Pore Tightening + Lightening Serum 30 ml

Yağlı, karma ve düzensiz cilt tipine sahipseniz bu serumu güvenle kullanabilirsiniz. Sebum dengeleyici ve cilt tonunu eşitleyici özellikleriyle cilt yüzeyini güçlendirmeye ve ciltteki koyu leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

The Purest Solutions Intensive Pore Tightening + Lightening Serum 30 ml

Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik 200 ml

Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik 200 ml

Hem cildindeki koyu lekeleri azaltmasını hem de nemlendirmesini ve hem de ciltteki kırışıklık oluşumunu yavaşlatmasını istediğiniz bir ürün varsa bu kesinlikle Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik olmalı! Sıraladığımız bütün isteklerinizin gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik 200 ml

Vichy Capital Soleil Spf 50+ Anti Dark Spots Leke Karşıtı Renkli Güneş Kremi 50 ml

Vichy Capital Soleil Spf 50+ Anti Dark Spots Leke Karşıtı Renkli Güneş Kremi 50 ml

Güneş kremini herkesin kullanması ve özellikle lekelenmeye yatkın ciltlerin hep kullanmasını her zaman belirteceğiz. Ciltteki lekeli görünümü azaltmaya destek olan Vichy Capital Soleil Spf 50+ Anti Dark Spots Leke Karşıtı Renkli Güneş Kremi cildi aydınlatmaya da yardımcı oluyor.

Vichy Capital Soleil Spf 50+ Anti Dark Spots Leke Karşıtı Renkli Güneş Kremi 50 ml

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

Ciltteki hem kuruluk hissini, hem leke görünümünü ve hem de ton eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olan İdea Derma Arbutin Brightening Serum, içeriğindeki bileşenlerle bir cilt dostu ürün olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı bakım sunduğunu da belirtelim.

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

Maruderm Glikolik Asit %7 Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 250 ml

Maruderm Glikolik Asit %7 Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 250 ml

Işıl ışıl bir cilt isteyenler için tonik önerisi ile geldik! Cldinizin aydınlık bir görünüm kazanmasını, nemlenmesini ve leke görünümünün azalmasını istiyorsanız bunların hepsine yardımcı olan Maruderm, içeriğindeki glikolik asit ile öne çıkıyor.

Maruderm Glikolik Asit %7 Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 250 ml

Pure Choice Aydınlatıcı C Vitamini Serum %10 30 ml

Pure Choice Aydınlatıcı C Vitamini Serum %10 30 ml

Zengin içeriği ile öne çıkan Pure Choice Aydınlatıcı C Vitamini Serum %10 cilt lekelerinin azalmasına yardımcı oluyor. Hafif yapısı ile cilt tarafından hemen emiliyor. Tüm cilt tipleri için uygun bir ürün.

Pure Choice Aydınlatıcı C Vitamini Serum %10 30 ml

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi 50 ml

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi 50 ml

Leke görünümünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cildin aydınlanmasına yardımcı olur. Cildin ışıltısını geri kazanmak isteyenlerin başvurduğu İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi ciltte yağlı bir his bırakmıyor.

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi 50 ml

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi 50 ml

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi 50 ml

Koyu leke görünümünün azalmasını gündüz değil de gece saatlerinde istiyorsanız Caudalie Vinoperfect tam size göre. Caudalie Vinoperfect siz gece uyurken cildin leke görünümünü azaltmaya, cilt tonunu eşitlemeye ve daha aydınlık bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor. Gece maskesi olarak da kullanılabilir.

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi 50 ml

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
