Leke Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Popüler Kozmetik İçerikler
Temiz ve parlak bir cildin leke görünümünü azaltmak isteyenler buraya! Leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan kozmetik içerikleri burada bulabilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli 200 ml
Bioderma Pigmentbio Foaming Cream 500 ml
The Purest Solutions Intensive Pore Tightening + Lightening Serum 30 ml
Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik 200 ml
Vichy Capital Soleil Spf 50+ Anti Dark Spots Leke Karşıtı Renkli Güneş Kremi 50 ml
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml
Maruderm Glikolik Asit %7 Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 250 ml
Pure Choice Aydınlatıcı C Vitamini Serum %10 30 ml
İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi 50 ml
Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi 50 ml
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın