Kucağında Çiçeklerle Paylaşım Yapan Serenay Sarıkaya'nın Yüz İfadesi Tartışma Yarattı
İmajımız açısından muhteşem bir detay olarak düşünebileceğimiz Serenay Sarıkaya, güzelliği ve kariyerindeki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da gündemimizden düşmüyor. Bir süre önce sevgilisi Mert Demir'in her sabah kendisine çiçekler aldığını açıklayan güzel oyuncu, kucak dolusu gülle yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Gelmiş geçmiş en çok konuşulan çiftlerden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, aşklarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.
Daha önce her sabah Mert Demir'den çiçek aldığını dile getiren Serenay Sarıkaya, bu kez yaptığı paylaşımla çiçekleri kadrajımıza sokmayı başardı.
