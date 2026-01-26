onedio
Kucağında Çiçeklerle Paylaşım Yapan Serenay Sarıkaya'nın Yüz İfadesi Tartışma Yarattı

Kucağında Çiçeklerle Paylaşım Yapan Serenay Sarıkaya'nın Yüz İfadesi Tartışma Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 23:01

İmajımız açısından muhteşem bir detay olarak düşünebileceğimiz Serenay Sarıkaya, güzelliği ve kariyerindeki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da gündemimizden düşmüyor. Bir süre önce sevgilisi Mert Demir'in her sabah kendisine çiçekler aldığını açıklayan güzel oyuncu, kucak dolusu gülle yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Gelmiş geçmiş en çok konuşulan çiftlerden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, aşklarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.

Kameralara tam da dozunda yakalanan ve paylaşımlarıyla hayranlarının dilinden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerine tam gaz devam ediyor.

Daha önce her sabah Mert Demir'den çiçek aldığını dile getiren Serenay Sarıkaya, bu kez yaptığı paylaşımla çiçekleri kadrajımıza sokmayı başardı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
👇

👇

👇

👇

👇

👇

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
