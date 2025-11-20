Kripto Piyasalarında Bitcoin'in Yaşadığı Düşüş Şok Etkisi Yarattı

Aralık ayında Fed’in faiz indirim ihtimali hızla düşüyor. Morgan Stanley, Fed’in bu ay faiz indirmeyeceğini öngördüğünü açıkladı. Bu beklenti, faiz hassasiyeti yüksek Bitcoin gibi riskli varlıklarda satışları tetikliyor.

Piyasadaki düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı: Ethereum (ETH) %2,17, XRP %2,45 ve Solana (SOL) %2,74 değer kaybetti. Son 24 saatte toplam tasfiyeler 695 milyon doları bulurken, yalnızca son bir saatte 107 milyon dolar tasfiye gerçekleşti.