Kripto Piyasalarında Bitcoin'in Yaşadığı Düşüş Şok Etkisi Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 00:16

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), kısa süreli bir geri çekilme ile yeniden gündeme geldi; son bir saatte değer kaybı yaklaşık yüzde 2 oldu.

TSİ 22.47 itibariyle Bitcoin 86.575 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu hızlı düşüş, piyasadaki artan satış baskısı ve likidite dalgalanmalarını tekrar gözler önüne serdi.

Bitcoin'deki bu sert düşüşün sebebi ne?

Bitcoin’deki düşüşün arkasında iki ana etken öne çıkıyor: Spot Bitcoin ETF’lerinden devam eden büyük çıkışlar ve Fed’in Aralık ayında faiz indirmeyeceğine dair artan beklenti.

Son günlerde ETF’lerden yüz milyonlarca dolarlık çıkışlar yaşandı. Özellikle büyük fonlardan gelen bu hareketler, kurumsal yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor. ETF çıkışları, Bitcoin’in doğrudan borsalara akmasına yol açarak fiyat üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Düşüş Bitcoin ile sınırlı kalmadı.

Aralık ayında Fed’in faiz indirim ihtimali hızla düşüyor. Morgan Stanley, Fed’in bu ay faiz indirmeyeceğini öngördüğünü açıkladı. Bu beklenti, faiz hassasiyeti yüksek Bitcoin gibi riskli varlıklarda satışları tetikliyor.

Piyasadaki düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı: Ethereum (ETH) %2,17, XRP %2,45 ve Solana (SOL) %2,74 değer kaybetti. Son 24 saatte toplam tasfiyeler 695 milyon doları bulurken, yalnızca son bir saatte 107 milyon dolar tasfiye gerçekleşti.

Hakan Karakoca
MK18__MOD_1

Yüzde 2 sert satış değildir. Sert satış yüzde 4 ve üzeri olursa bir anlam ifade edebilir.