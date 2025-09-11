Kralların Tacından Yastık Altına: Altının Bitmeyen Hikâyesi

Altının insanlıkla ilişkisi yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanır. Antik Mısır’da altın, yalnızca bir süs eşyası değil, dini ve siyasi gücün simgesiydi. Firavunlar, ölümden sonra ölümsüz olacaklarına inandıkları için mezarlarını altınla donatıyorlardı. Tutankhamun’un altın maskesi, bu anlayışın en çarpıcı örneği olarak günümüze kadar ulaştı.

Mısır’ın yanı sıra Mezopotamya uygarlıkları da altını erken dönemde kullandı. Ur Krallığı’nda yapılan kazılarda bulunan altın takılar, altının hem ticarette hem de statü göstergesi olarak nasıl değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Antik çağda altın, doğrudan para olarak kullanılmasa bile “değer saklama aracı” kimliği kazanmıştı.

Bugün ise tarih boyunca olduğu gibi altın hâlâ güvenli liman olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların ve meraklıların piyasalarda yön bulabilmek için takip ettiği en önemli veri, güncel altın fiyatları olmaya devam ediyor.