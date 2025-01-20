Kraliyet Hayatına Uygun musun?
Kraliyet Hayatına Uygun musun?
Dizilere filmlere konu olan ve her izlediğimizde biz içine çeken Kraliyet konulu filmler hepimizin ilgisini çekiyor. Eminim hepimiz soylu bir aileden gelmek istemişizdir ve yine eminim ki hepimiz Kraliyet yaşamı sürmek istemişizdir. Bütün o kuralların içinde yaşam sürmek her ne kadar zor olsa da tüm dünyanın ilgisini üzerimizde hissetmek de oldukça keyifli olabilir.
Kraliyet Hayatına Uygun musun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kıyafet seçiminde en çok önemsediğin şey nedir?
4. Birlikte çalışacağın insanları seçerken hangi özellikleri ön planda tutarsın?
5. Bir yaz tatilini nasıl geçirirsin?
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6. Sabah rutinin nasıl olur?
7. Birini hediye olarak ne verirsin?
8. Bir renk seçer misin?
9. Bir tören sırasında nasıl bir tavır sergilersin?
10. Son olarak burç grubunu seçer misin?
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Sen kraliyet ailesine uygun değilsin!
Sen kraliyet ailesine uygunsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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