Yıllar Geçse de Seni Unutamayacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Yıllar Geçse de Seni Unutamayacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Belki bir şeyler paylaştığınız belki de bir bakıştan daha ileri gidemediğiniz o kişiyle aranızda çok farklı hisler yeşermiş olabilir. Aşk bazen ilişkilerin en başındaki hissedilen duygularken bazen de hiç yaşanmamış duygulardır. Birini unutmak her ne kadar zor olsa da o kişiyi yıllar sonra bile güzel hatırlamak belki de bize daha iyi gelebilir. Seni yılar geçse de unutamayacak kişi kim?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ilişkide en çok hangi özelliğe değer verirsin?
4. Geçmişte seni en çok kıran kişi kimdi?
5. En son ne zaman birini gerçekten unutamadığını hissettin?
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6. Eski bir sevgilinle ilgili en çok hangi anı hatırlarsın?
7. Sence bir ilişkiyi unutmak en çok hangi şekilde olur?
8. Yıllar sonra birini unutmamak senin için kötü bir şey mi?
9. Birinin seni gerçekten unutmasını isteseydin, ona ne yapardın?
10. Son olarak ayrılıklara alışmakta zorlanıyor musun?
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Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
Yıllar geçse de seni unutamayacak kişi;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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