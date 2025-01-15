Yıllar Geçse de Seni Unutamayacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Belki bir şeyler paylaştığınız belki de bir bakıştan daha ileri gidemediğiniz o kişiyle aranızda çok farklı hisler yeşermiş olabilir. Aşk bazen ilişkilerin en başındaki hissedilen duygularken bazen de hiç yaşanmamış duygulardır. Birini unutmak her ne kadar zor olsa da o kişiyi yıllar sonra bile güzel hatırlamak belki de bize daha iyi gelebilir. Seni yılar geçse de unutamayacak kişi kim?

Haydiii!