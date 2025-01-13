How I Met Your Mother Dizisine Ne Kadar Hakimsin?
How I Met Your Mother Dizisine Ne Kadar Hakimsin?
Birbirinden ilginç karakterleri, unutulmaz replikleri ve sürükleyici hikayesiyle How I Met Your Mother, televizyon tarihinde iz bırakan nadir yapımlardan biri. Ted Mosby'nin çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatan bu dizi, hayatın içinden hikayeleri ve sıcacık dostlukları ile izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.
How I Met Your Mother Dizisine Ne Kadar Hakimsin?
Haydiiii!
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1. Robin, hangi ülkenin vatandaşıdır?
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2. How I Met Your Mother'da meşhur şemsiyenin rengi nedir?
3. Ted, Robin için hangi enstrümanı çalmıştı?
4. Marshall ve Lily'e göre mutlu bir çift olmanın teorisinin adı nedir?
5. Barney'nin annesinin adı nedir?
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6. Robin Kanada'da bir TV yıldızıyken ismi neydi?
7. Ted'in ikinci ismi nedir?
8. How I Met Your Mother'da sık gidilen barın adı nedir?
9. Ted'in en yakın arkadaşı olduğunu her fırsatta dile getiren kişi kimdir?
10. Ted’in üniversite yıllarında radyo yayını yaparken kullandığı takma adı nedir?
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11. Lily ve Marshall ayrıldıklarında Lily hangi şehre gitmiştir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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