Bir Gününe Göre Sen Turuncunun Hangi Tonusun?
Bir Gününe Göre Sen Turuncunun Hangi Tonusun?
Turuncu, sıcaklık, neşe, enerji ve canlılık gibi duyguları temsil eder. Bu renk, aynı zamanda güneşin ışıltısını, sonbaharın sıcak tonlarını ve tropik meyvelerin canlılığını da içinde barındırır. Turuncunun farklı tonları, farklı duyguları ve enerjileri temsil eder.
Bir Gününe Göre Sen Turuncunun Hangi Tonusun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Güne başlarken nasıl hissediyorsun?
4. Peki uyanınca ilk işin ne oluyor?
5. Daha çok nasıl giyiniyorsun?
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6. Akşamları genellikle bir plan yapar mısın?
7. Peki sence akşam plan yapacak olsan ne olurdu?
8. Son olarak gün sonunda kendini nasıl hissedersin?
Parlak turuncu
Pastel turuncu
Kayısı turuncusu
Portakal turuncusu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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